An den Stränden und anderen touristischen Hotspots könnte es eng werden, auch Campingplätze sind vielerorts stark ausgelastet. In Hamburg, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben die Sommerferien begonnen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen folgen jetzt. Der ADAC rechnet mit vielen Staus, vor allem rund um Hamburg sowie auf der Autobahn 1 Richtung Fehmarn und der A7 Richtung Norden. Da Urlauber bei der Einreise nach Dänemark nachweisen müssen, dass sie mindestens sechs Übernachtungen gebucht haben, kann es an der Grenze zu Wartezeiten kommen.

Die große Mehrheit plant keine große Sommerreise

Eine Deutschlandtrend-Umfrage zeigt: Obwohl die meisten Menschen sich kaum großen Sorgen um eine Ansteckung machen, plant die große Mehrheit keine Sommerreise oder bleibt zumindest in Deutschland. Weil noch immer viele Flugverbindungen nicht funktionieren und Vorbehalte gegenüber längeren Bahnfahrten bestehen, ist das Auto als Urlaubsverkehrsmittel gefragt wie noch nie, bestätigt Ulf Evert vom ADAC Schleswig-Holstein. Fernreisen mit dem Flugzeug sind nur sehr eingeschränkt möglich. Mit Ausnahme der Europäischen Union gilt bis Ende August für fast alle Staaten eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes – auch für die Türkei. „Die Unsicherheit ist nach wie vor groß“, sagt Claudia Boger vom Kieler Reisebüro Zugvogel. „Wir kämpfen um jede Buchung.“

Unklare Perspektive fürs Tourismus-Jahr

Auch wenn die Nachfrage anzieht, ist noch offen, wie das Tourismus-Jahr für den Norden wird. „Das Frühjahrsgeschäft fiel aus, der Sommer ist gut gebucht, aber allein wird das nicht ausreichen“, sagt Bettina Bunge, Chefin der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn das Geschäft in Herbst und Winter gut verlaufe, „kann es sein, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen“.

Warnung vor Auslandsreisen

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein rät derzeit von Auslandsreisen eher ab: „Sie bergen das Risiko, dass man im Quarantänefall irgendwo festsitzt und nicht rechtzeitig nach Hause kommt oder von neuen Einschränkungen im Reiseland betroffen ist“, sagt Sprecherin Vivien Arwers. Der Flughafen Hamburg ist vom Normalbetrieb noch weit entfernt: Von dort fliegen derzeit täglich 5000 Passagiere – ein Zehntel dessen, was in Normalzeiten üblich ist. Bis Mitte Juli sollen mehr als 70 Ziele angeflogen werden – aktuell sind es 40.

