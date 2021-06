Corona-Spätfolgen: Kieler Studie liefert erste Erkenntnisse

Kiel

Nach einer Corona-Infektion halten Beschwerden oft über viele Monate an. Am häufigsten sind der Verlust des Geschmacksinns und kognitive Defizite wie Vergesslichkeit, Denk- und Konzentrationsstörungen. Das zeigt eine groß angelegte, repräsentative Studie zu den Folgeerkrankungen von Covid-19, die federführend am UKSH Kiel läuft.

Die Studie mit dem Namen Covidom ist noch nicht ausgewertet und publiziert, aber beim ersten Blick auf die Daten von über tausend Studienteilnehmern, zeichnet sich für Studienleiter Prof. Thomas Bahmer ein weiteres deutliches Bild ab: „Gut die Hälfte aller Menschen sagen zehn Monate nach der Infektion, dass sie immer noch irgendein Symptom haben. Und etwas mehr als ein Drittel ist immer noch nicht leistungsfähig.“

Bahmer äußert sich nur mit Vorsicht über die Zwischenergebnisse: „Nicht jeder, der von einem Symptom berichtet, hat auch wirklich Post-Covid oder Long-Covid.“ Und was genau ist das überhaupt, wie lange halten welche Beschwerden an, und wie viele der einst Infizierten sind betroffen? Die Studie soll Antworten liefern.

In den nächsten zwei Monaten will das Team um Professor Bahmer und Professor Stefan Schreiber die gesammelten Untersuchungsergebnisse analysieren. Die Veröffentlichung dürfte nicht nur von der Fachwelt mit Spannung erwartet werden. Wie unerforscht das Thema ist, zeigt allein schon die Frage nach dem Namen: Post- oder Long-Covid, selbst darauf hat sich die Fachwelt noch nicht geeinigt.

Unterschiedliche Verläufe, anhaltende Beschwerden

Besonders interessant dürfte die Beobachtung der Kieler Mediziner sein, dass Patienten zehn Monate nach ihrer Infektion von anhaltenden Beschwerden berichten – ganz unabhängig davon, wie die Akutphase der Erkrankung verlief. Langzeitsymptome gibt es also nicht nur bei Menschen, die eine schwere Covid-Erkrankung durchgemacht hatten, sondern auch bei denjenigen, die einen leichten Verlauf hatten oder sogar nur infiziert, aber nicht erkrankt waren. Dazu stellt Bahmer klar, dass von den 1000 Studienteilnehmern nur neun Prozent während der Covid-Erkrankung stationär in einer Klinik behandelt wurden und nur zwei Prozent auf der Intensivstation.

„Trotzdem äußerten 38 Prozent, dass sie immer noch nicht leistungsfähig sind. 15 Prozent haben länger als zwei Monate gebraucht, um wieder leistungsfähig zu sein. Und wir sprechen hier nicht von Patienten nach intensivmedizinischer Behandlung.“ Selbst jüngeren Menschen, die sich für robust halten und über wenig Symptome in der Akutphase geklagt hatten, geht es schlecht.“ Entweder gehe es ihnen psychisch schlecht oder sie fühlten sich nicht leistungsfähig. Einige berichteten, dass es ihnen schwerfalle, zwei Etagen hochzugehen. Nach einer aufwendigen Leistungs-, Funktions- und Organdiagnostik stellten Bahmer und seine Kolleginnen bei vielen Patienten allerdings fest, dass die Intensität der Beschwerden nicht zu der Intensität der Befunde passte.

„Oft konnten wir in der Lungenfunktion und im Herzecho nicht viel finden. Und wenn wir die Patienten aufs Fahrrad setzen, dann strampeln die trotzdem 180 Watt, sie schaffen also die Leistung, sie sind aber über die Maßen erschöpft.“ Wenn alles andere ausgeschlossen werden kann, dann sprechen Ärzte in solchen Fällen vom Fatigue-Syndrom. Wie viele Patienten unter der chronischen Erschöpfung leiden, wie viele unter Luftnot, unter Gedächtnisproblemen, unter Riech- und Geschmacksstörungen, das will Bahmer seinen Daten noch entnehmen.

Die Forschungen, gefördert vom Land und vom Bund, laufen auch an den Unikliniken in Würzburg und Berlin, wobei Kiel mit mehr als 800 von mehr als insgesamt 1000 Studienteilnehmern den größten Anteil einbringt. Am UKSH wird auch eine besondere Form der Teilnehmer-Rekrutierung über die Gesundheitsämter in Kiel, Neumünster, Plön, Rendsburg und Schleswig praktiziert: Positiv auf das Virus Getestete wurden schriftlich informiert und konnten sich zur Studie anmelden. „Der Rücklauf war mit 50 Prozent unerwartet hoch“, so Bahmer. Diese zufällig ausgewählten Personen durchlaufen in einem Zeitfenster von sechs bis zwölf Monaten nach der Infektion eine aufwendige Untersuchung. Unter anderem werden Herz-, Lungen-, Riech-, und Neurofunktionen gemessen, auch Laborproben ausgewertet und die psychische Gesundheit erfasst.

Als die Kieler Mediziner zu Beginn der Pandemie, im März 2020, die Idee zu der Studie hatten, ahnten sie nicht, dass Post-Covid so eine Bedeutung erlangen würde. Oder war doch längst klar, dass die Langzeitfolgen bei Viruserkrankungen erheblich sein können? „In der Vergangenheit wurden sie übersehen und vielleicht auch klein geredet“, gibt Bahmer zu bedenken. „Influenza hatte in der Saison 2018 knapp 25100 Menschen das Leben gekostet, über die keiner gesprochen hat.“