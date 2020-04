Das Virus tötet vor allem die Älteren

Kiel

Bei wem wird eine Infektion mit dem Coronavirus am häufigsten nachgewiesen? Das sind mit Abstand Frauen und Männer in den 50ern. Es folgen Frauen zwischen 20 und 29 Jahren. Diese beiden Gruppen machen allein mehr als 28 Prozent der Corona-Fälle aus – aber weniger als fünf Prozent der Todesfälle.

Noch deutlicher wird das, wenn man sich die Gruppe der unter 70-Jährigen insgesamt ansieht. Hier finden sich 80 Prozent aller registrierten Infektionen – jedoch nur 12,5 Prozent der Toten. Dabei sind mit jeweils drei Toten die Altersgruppe der 50er und der 60er am stärksten betroffen.

Ab 70 steigt das Risiko eines tödlichen Verlaufs

Im Umkehrschluss bedeutet das: Ab 70 steigt das Risiko eines tödlichen Verlaufs von Covid-19 überproportional an. Die Altersgruppe ab 70 Jahren stellt bisher nur 20 Prozent der Corona-Infizierten. Doch ihr Anteil an den Verstorbenen beträgt 87,5 Prozent.

Nicht mal zehn Prozent der Infizierten sind zwischen 70 und 79 Jahre alt. Diese Altersgruppe stellt aber 34 Prozent der Verstorbenen. Noch drastischer ist das bei den Menschen zwischen 80 und 89 Jahren: Sie machen keine neun Prozent der Infizierten aus. In dieser Altersgruppe sind aber 40 Prozent der Verstorbenen zu beklagen.

Corona in Schleswig-Holstein : Statistik

Schutz der alten Menschen ist wichtig

Beim Robert-Koch-Institut überrascht das niemanden. Denn die Zahlen entsprächen den bundesweiten Erfahrungen. „Nur 17 Prozent der Infizierten in Deutschland sind älter als 70 Jahre. Aber 86 Prozent der Todesfälle fallen in diese Altersgruppe“, erklärt eine Sprecherin.

Das zeige, wie wichtig der Schutz der alten Menschen in Pflegeheimen, aber auch zu Hause in ihren Wohnungen sei, denn sie seien oft geschwächt und litten besonders häufig an Vorerkrankungen.

Viele jüngere Menschen müssen im Krankenhaus behandelt werden

Die Altersstatistik des Landes Schleswig-Holstein zeigt allerdings auch, dass viele jüngere Menschen einen so schweren Verlauf haben können, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das traf sogar sieben Kinder und Jugendliche.

Ab 55 Jahren nimmt die Zahl der Infizierten, die stationär behandelt werden, deutlich zu. Insgesamt sind bisher 2,4 Prozent der Infizierten verstorben. Damit liegt Schleswig-Holstein exakt im Bundesschnitt.

Todesraten in Relation mit Infektionszahlen sind nicht vergleichbar

Diese vergleichsweise niedrige Quote sorgt im Ausland für Erstaunen. Allerdings sind Todesraten in Relation zu Infektionszahlen nicht vergleichbar. Denn in Deutschland wird deutlich mehr getestet. So werden mehr Infektionen entdeckt – das reduziert die Todesrate.

Vergleichbar sind aber die Todesraten pro Million Einwohner: Sie beträgt in Deutschland 46 Tote, in Schweden 118, Großbritannien 194 und in Italien 358 Tote.

