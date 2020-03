Das Coronavirus hat das gemeindliche Leben in Stolpe (Kreis Plön) praktisch zum Erliegen gebracht. 90 Dorfbewohner inklusive Bürgermeister müssen in häuslicher Quarantäne ausharren, dazu kann die Feuerwehr im Alarmfall nicht ausrücken. Und: Der zweite Corona-Tote in Schleswig-Holstein ist ein Stolper.