Corona: So fanden Kieler Forscher die Ursache für schwere Verläufe

Die Forscher des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein und der Kieler Christian-Albrechts-Universität haben festgestellt: Wer Blutgruppe A hat, leidet deutlich öfter unter einem schweren Krankheitsverlauf als Patienten mit einer anderen Blutgruppe.

Untersucht wurden dazu Blutproben von 1980 Corona-Patienten aus Norditalien und Spanien, die mit Sauerstoff behandelt oder an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden mussten. In Kiel isolierte das Team um den Molekularbiologen Prof. Andre Franke und den norwegischen Internisten Prof. Tom Karlsen die DNA aus den Blutproben und vermaßen jeweils 8,5 Millionen Positionen des Erbguts mit sogenannten Biochips.

„Mithilfe dieser großen Datenmenge haben wir wirklich interessante Regionen im Genom identifiziert, die das Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 erhöhen beziehungsweise verringern“, sagt Prof. David Ellinghaus, der mit Frauke Degenhardt zu den Erstautoren gehört. Beide arbeiten am Institut für Klinische Molekularbiologie (IKMB) in Kiel.

Ergebnis: Unter den besonders schwer Erkrankten waren besonders viele Menschen mit Blutgruppe A. Ihr Risiko lag um 50 Prozent höher als bei Patienten mit anderen Blutgruppen. Patienten mit Blutgruppe null waren am besten vor einer ernsten Covid-19-Erkrankung geschützt. Das Risiko schwerer Verläufe lag bei den anderen, nicht so verbreiteten, Bluttypen AB und B dazwischen.

Die Vorveröffentlichung der Ergebnisse hat bereits weltweit für Interesse gesorgt. Das liegt einerseits an der extrem kurzen Zeit von nur zwei Monaten. „Dieses Tempo war nur möglich, weil alle im Kieler Team an jedem Tag der Woche hart an dem Projekt gearbeitet haben – wir wollten etwas zurückgeben für das Vertrauen, das uns die klinischen Partner und Patienten in Spanien und Italien entgegengebracht haben“, sagt die Biostatistikerin Degenhardt.

Bestimmte Genvariante erhöht ebenfalls das Risiko

Besonders ist aber vor allem ein zweites Ergebnis der weltweit ersten großen Genom-Studie zu Covid-19: Findet sich auf dem Chromosom 3 eine bestimmte Genvariante, erhöht sich das Risiko einer schweren Erkrankung um das Zweifache. „Die Ergebnisse waren für uns sehr spannend und überraschend“, sagt Prof. Franke, Direktor des IKMB. Die neuen Erkenntnisse könnten Patienten doppelt dienen: Erstens könnten sie bei der Entwicklung von Wirkstoffen gegen Covid-19 helfen. Zweitens könnte früh erfasst werden, ob ein Patient ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf hat.

Die Studie wird in Kürze online im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht.

