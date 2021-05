Kiel

Ob es so weit kommt, steht nun infrage. Der Plan war entwickelt worden, um den Menschen in Schleswig-Holstein eine Perspektive zu geben, so Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bei der Vorstellung Ende Januar.

„Wir wollen klare Leitlinien definieren. Die Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, auf welche Ziele wir gemeinsam hinarbeiten“, sagte er damals. Anhand von vier Stufen ließ sich ablesen, welche Öffnungen bei welchen Inzidenzen zu erwarten sind.

Schleswig-Holsteins Perspektivplan sah weitreichende Lockerungen vor

Als Vorschlag für alle Bundesländer fiel der Perspektivplan zwar durch, aber Günther und die anderen Regierungsmitglieder bezogen sich später immer wieder darauf. Doch inzwischen können sich die Schleswig-Holsteiner nicht mehr auf die vier Stufen verlassen – der Plan ist still und heimlich in der Versenkung verschwunden.

Und das, obwohl nun in weiten Teilen des Landes starke Lockerungen angestanden hätten. Die Kreise Plön, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und Dithmarschen sowie die Stadt Flensburg liegen seit sieben Tagen unterhalb der 35er-Inzidenz.

Kino, Schwimmbad, Sauna - Öffnungen stehen infrage

Dafür sah der Perspektivplan neben der Öffnung von Kinos, Schwimmbädern und Saunen mit begrenzter Personenzahl etwa vor, dass sich auch drinnen bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten treffen können. Regierungssprecher Peter Höver sagte auf Nachfrage, dass der Perspektivplan im Januar unter anderen Rahmenbedingungen als heute entwickelt wurde.

Lesen Sie auch: 1. Juli im Gespräch - Wann gibt es wieder Kino?

„Wesentliche Teile davon sind bis Ostern wie vorgesehen umgesetzt worden“, so Höver. Seither habe sich neben der Impfquote die Zahl der Testungen wesentlich verändert. Zudem sei die Bundesnotbremse bei der Inzidenz von 100 eingeführt worden.

Die Stufen seien ohnehin immer nur als Orientierung zu verstehen gewesen. „Maßgeblich ist nicht der Stufenplan, sondern die Verordnung.“

Landesregierung verweist auf Stufenkonzept für Veranstaltungen

Mit welchen Öffnungen die Menschen rechnen können, wenn die derzeitige Landesverordnung am 6. Juni ausläuft, konnte Höver nicht sagen. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sagte am Mittwoch als stellvertretende Regierungschefin im Landtag, dass die Landesregierung in der kommenden Woche ein Veranstaltungsstufenkonzept beschließen will – blieb aber sehr vage.

Darin soll es Perspektiven für Familienfeiern, Kultur- und Sportveranstaltungen geben. „Bei passenden Inzidenzen kann es auch weitere Lockerungen bei den Kontaktregeln geben.“

Lesen Sie auch: Liveblog - So ist die Corona-Lage in Schleswig-Holstein

Eine Erklärung, weshalb genau die angekündigten Öffnungen bei der stabilen Inzidenz unter 35 und 50 nicht automatisch greifen, gab es am Mittwoch nicht. „Solche Fragen hat die Landesregierung auf dem Schirm, sie sind aber noch nicht entschieden“, so Peter Höver, der auf die Beratungen von Kabinett und Koalition verwies.

SPD und SSW wollen Perspektivplan beibehalten

Die Oppositionsfraktionen kritisieren die Abkehr. „Die SPD steht nach wie vor prinzipiell hinter einem inzidenzbasierten Stufenplan. Schließlich beruht er letztlich auf unserem Ampelvorschlag vom Ende letzten Jahres“, so Ralf Stegner.

Lars Harms vom SSW sagte: „Der Stufenplan in Schleswig-Holstein hat sich insgesamt bewährt. Unsere niedrigen Inzidenzen im Norden sprechen für sich. Deshalb sollte der Stufenplan beibehalten werden.“

Allerdings müssten Freiluftveranstaltungen unter Auflagen wieder erlaubt werden. Schon im Herbst habe sich gezeigt, dass etwa Jahrmärkte keine Pandemietreiber seien.

„Auch Kinobesuche und kulturelle Veranstaltungen sollten unter Auflagen wieder erlaubt werden. Beides haben wir jetzt im Landtag beantragt“, so Harms.