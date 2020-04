Die Corona-Krise hat die Verwaltungsarbeit in Schleswig-Holstein in vielen Bereichen geradezu umgekrempelt. Tausende der rund 40000 Mitarbeiter der Kommunen in Schleswig-Holstein befinden sich seit Wochen im Homeoffice. Viele Büros in Rat- und Kreishäusern, Ämtern und Ministerien stehen leer.