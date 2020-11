Kiel

An den Corona-Testzentren in Schleswig-Holstein findet keine Behandlung statt. Darauf weist die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein hin.

Medizinisches Fachpersonal des Deutschen Roten Kreuzes nimmt im Corona-Testzentrum nur Abstriche. Die Zuweisung zum Test erfolgt in der Regel entweder durch ein Gesundheitsamt oder einen niedergelassenen Arzt. Der Arzt muss auf einem speziellen Formular mit seiner Unterschrift bescheinigen, dass der Test nötig ist.

Abstrich im Corona-Testzentrum oft nur mit Attest möglich

"Ohne diese ärztliche Unterschrift auf dem Formular können die Tests nicht vorgenommen werden", heißt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein. Es reiche nicht, einen Patienten telefonisch ins Testzentrum zu schicken, der Arzt müsse den Patienten zuvor gesehen haben.

"Wichtig ist zudem, dass die getestete Person ihre Zustimmung zur Weiterleitung der Testdaten vom Labor auf den Server des Robert-Koch-Institutes gibt", heißt es weiter. Nur so könnten die Daten anschließend über die Corona-App abgefragt werden.

Wer kann sich testen lassen?

Angesichts der hohen Auslastung der Labore zu PCR-Testungen sollen Stand 3.11.2020 nur noch bei den Personen Abstriche vorgenommen werden, die eindeutig der Priorität 1 oder 2 zuzuordnen sind.

Priorisierung bei Corona-Tests in Schleswig-Holstein Priorisierung Stufe 1: Symptomatische Personen Priorisierung Stufe 2: Enge Kontaktpersonen zu bestätigtem Covid-19-Fall in medizinischen Einrichtungen

in medizinischen Einrichtungen Bewohner oder Personal bei Ausbruchsgeschehen in Einrichtungen

Personal in Praxen bei Ausbruch Priorisierung Stufe 3: Testung vor ambulanten Operationen oder Dialyse Priorisierung Stufe 4-5: Personal in Einrichtungen ohne Covid-19-Fall

Besucher in Einrichtungen

Reiserückkehrer

Wo kann ich mich auf Corona testen lassen?

Neben Arztpraxen können auch Gesundheitsämter über ein spezielles Portal Patienten zur Vermittlung an die Corona-Testzentren einstellen. Mitarbeiter der Kassenärztliche Vereinigung kontaktieren den Patienten, verweisen ihn an ein Corona-Testzentrum und teilen ihm einen Zahlen-Code mit.

Somit können nur Patienten, die einen Zahlen-Code am Corona-Testzentrum vorweisen können oder über eine Arztpraxis zugewiesen wurden, einen Abstrich erhalten. Alle anderen Patienten müssen abgewiesen werden und werden aufgefordert, sich an ihren Hausarzt zu wenden.

Einzelne Betreiber der Corona-Testzentren, oft sind das Labore, ermöglichen auch einen Test ohne Überweisung von einem Gesundheitsamt oder Arzt. Die Patienten müssten die Tests dann aber selbst bezahlen, sagte Nikolaus Schmidt von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein.

Wo können sich Personen testen lassen, die für den Urlaub einen negativen Test nachweisen müssen?

Was ist, wenn gar keine medizinische Notwendigkeit zum Test besteht, sondern nur die Einreisebestimmung eines anderen Staates erfüllt werden muss? In diesem Fall steht die Teststation vor dem Stena-Teminal am Schwedenkai in Kiel oder an der Campusallee in Flensburg des Labor Krause bereit: Dort kann man sich ohne Anmeldung und ohne ärztliche Überweisung täglich von 8 bis 18 Uhr testen lassen.

Das Ergebnis bekommt man in der Regel am Folgetag. Der Test kostet 128,23 Euro, heißt es im zuständigen Labor Krause auf Anfrage. Es sollte vor Ort per EC-Karte bezahlt werden.

Standort Kiel:

Schwedenkai 1

24103 Kiel

Mo.-So.: 08:00 – 18:00

Standort Flensburg:

Campusallee 2, Parkplatz P5

24943 Flensburg

Mo.-So.: 08:00 – 18:00

Karte zeigt Corona-Testzentren in Schleswig-Holstein :

Angelegt sind die Corona-Testzentren in Schleswig-Holstein als sogenannte Drive-through-Anlagen, die mit dem Auto in Einbahnstraßenregelung an- und abgefahren werden können.