Kiel

An den Corona-Testzentren in Schleswig-Holstein findet keine Behandlung statt. Darauf weist die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein hin.

Medizinisches Fachpersonal des Deutschen Roten Kreuzes nimmt im Corona-Testzentrum nur Abstriche. Die Zuweisung zum Test erfolgt in der Regel entweder durch ein Gesundheitsamt oder einen niedergelassenen Arzt. Der Arzt muss auf einem speziellen Formular mit seiner Unterschrift bescheinigen, dass der Test nötig ist.

Abstrich im Corona-Testzentrum oft nur mit Attest möglich

"Ohne diese ärztliche Unterschrift auf dem Formular können die Tests nicht vorgenommen werden", heißt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein. Es reiche nicht, einen Patienten telefonisch ins Testzentrum zu schicken, der Arzt müsse den Patienten zuvor gesehen haben.

"Wichtig ist zudem, dass die getestete Person ihre Zustimmung zur Weiterleitung der Testdaten vom Labor auf den Server des Robert-Koch-Institutes gibt", heißt es weiter. Nur so könnten die Daten anschließend über die Corona-App abgefragt werden.

Wer kann sich testen lassen?

Angesichts der hohen Auslastung der Labore zu PCR-Testungen sollen Stand 3.11.2020 nur noch bei den Personen Abstriche vorgenommen werden, die eindeutig der Priorität 1 oder 2 zuzuordnen sind.

Priorisierung bei Corona-Tests in Schleswig-Holstein Priorisierung Stufe 1: Symptomatische Personen Priorisierung Stufe 2: Enge Kontaktpersonen zu bestätigtem Covid-19-Fall in medizinischen Einrichtungen

Bewohner oder Personal bei Ausbruchsgeschehen in Einrichtungen

Personal in Praxen bei Ausbruch Priorisierung Stufe 3: Testung vor ambulanten Operationen oder Dialyse Priorisierung Stufe 4-5: Personal in Einrichtungen ohne Covid-19-Fall

Besucher in Einrichtungen

Reiserückkehrer

Wo kann ich mich in Schleswig-Holstein auf Corona testen lassen?

Neben Arztpraxen können auch Gesundheitsämter über ein spezielles Portal Patienten zur Vermittlung an die Corona-Testzentren einstellen. Mitarbeiter der Kassenärztliche Vereinigung kontaktieren den Patienten, verweisen ihn an ein Corona-Testzentrum und teilen ihm einen Zahlen-Code mit.

Somit können nur Patienten, die einen Zahlen-Code am Corona-Testzentrum vorweisen können oder über eine Arztpraxis zugewiesen wurden, einen Abstrich erhalten. Alle anderen Patienten müssen abgewiesen werden und werden aufgefordert, sich an ihren Hausarzt zu wenden.

Einzelne Betreiber der Corona-Testzentren, oft sind das Labore, ermöglichen auch einen Test ohne Überweisung von einem Gesundheitsamt oder Arzt. Die Patienten müssten die Tests dann aber selbst bezahlen, sagte Nikolaus Schmidt von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein.

PCR- und Schnelltest: Wo können sich Personen in Schleswig-Holstein testen lassen, die keine Symptome haben?

Was ist, wenn gar keine medizinische Notwendigkeit zum Test besteht, sondern nur die Einreisebestimmung eines anderen Staates erfüllt werden muss oder man Reiserückkehrer aus einem ausländischen Risikogebiet ist?

In diesem Fall steht die Teststation am Bootshafen in Kiel oder an der Marktwache Exe in Flensburg des Labors Krause bereit: Dort können sich Erwachsene und Kinder ohne ärztliche Überweisung täglich testen lassen.

Das Ergebnis bekommt man in der Regel am Folgetag. Der PCR-Test kostet 128,23 Euro, heißt es im zuständigen Labor Krause auf Anfrage. Ein Schnelltest ist für 29 Euro zu haben. Es sollte vor Ort per EC-Karte bezahlt werden.

Mobiles Corona-Mobil - neuer Standort in Kiel (seit 12.01.21, zuvor am Schwedenkai und Bollhörnkai)

Bootshafen (an der Seite Kaistraße), 24103 Kiel

Mo.-So.: 08:00 – 18:00

Mobiler Corona-Test - Standort Flensburg:

direkt vor der Marktwache Exe, Kleine Exe, 24937 Flensburg

Mo.-So.: 08:00 – 18:00 Uhr

Wo in Schleswig-Holstein können sich Reiserückkehrer auf Corona testen lassen?

Das DRK bietet ab Montag, 18. Januar 2021, in ausgewählten Testzentren des Landes Antigenschnelltests für Reiserückkehrer und andere Selbstzahler an. Hintergrund sind die aktuellen Anforderungen des Landes für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Die Öffnungszeiten der Testzentren sind täglich (auch an Sonn- und Feiertagen) 13 bis 18 Uhr.

Die Testung dauert circa 20 Minuten und kostet 30 Euro. Aktuell ist nur eine Bargeldzahlung möglich. Zukünftig wird auch eine Bargeldlosezahlung möglich sein. Jeder Getestete erhält eine vom Kreisverband gestempelte Bescheinigung über das Testergebnis.

Karte zeigt Corona-Testzentren in Schleswig-Holstein

Blaue Markierung : Testzentren, an die Ärzte überweisen

: Testzentren, an die Ärzte überweisen Rote Markierung : DRK-Testzentren, hier sind Schnelltests für Reiserückkehrer möglich

: DRK-Testzentren, hier sind Schnelltests für Reiserückkehrer möglich Grüne Markierung : Labor Krause, hier sind Schnelltests und PCR-Test möglich

: Labor Krause, hier sind Schnelltests und PCR-Test möglich Nicht in der Karte: Apotheken, die Schnelltests anbieten

Angelegt sind die Corona-Testzentren in Schleswig-Holstein als sogenannte Drive-through-Anlagen, die mit dem Auto in Einbahnstraßenregelung an- und abgefahren werden können.

Kann ich mich auch in einer Apotheke testen lassen?

Zum Corona-Schnelltest in die Apotheke gehen: Das ist mitunter in Kiel möglich. Die Friesen-Apotheke im Kronshagener Weg ist mit dem Angebot als eine der ersten in Schleswig-Holstein bereits gestartet - dafür musste Inhaber Jens Rath zuvor viele Voraussetzungen erfüllen.

„Wenn eine Apotheke Corona-Tests anbieten möchte, muss sie erhebliche Vorleistungen erbringen“, sagt Dr. Thomas Friedrich vom Apothekerverband Schleswig-Holstein. Hygienekonzept erstellen, persönliche Schutzkleidung bekommen, Mitarbeiter schulen, passende Räumlichkeiten bereitstellen.

Bei Rath kann sich jeder nach vorheriger Anmeldung – online oder per Telefon – testen lassen. Wichtige Voraussetzung: Nur Kunden, die symptomfrei sind, dürfen für den Test vorbeikommen. Wer Symptome aufweist, muss sich an einen Hausarzt oder das Gesundheitsamt wenden.

In der Apotheke wird ein Antigen-Test verwendet, der im Gegensatz zum PCR-Test etwas unzuverlässiger ist. Bei einem positiven Testergebnis muss deswegen zusätzlich ein PCR-Test gemacht werden, um das Ergebnis zu verifizieren. Der Vorteil des Antigen-Tests: Das Ergebnis liegt bereits nach etwa zehn Minuten vor. Raths Kunden können also entweder kurz warten oder bekommen das Ergebnis per SMS zugesendet. Die Kosten für den Test liegen bei 35 Euro, getestet wird am Dienstag, Donnerstag und Freitag.