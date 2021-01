Von Flensburg bis Borstel, von Heide bis Puttgarden: In Schleswig-Holstein gibt es mehrere Corona-Testzentren. Patienten werden in der Regel dorthin überwiesen. Reiserückkehrer aus Risikogebieten haben die Möglichkeit, an mehreren Orten einen Schnelltest machen zu lassen. Wir zeigen Ihnen alle Testzentren auf einer Karte.