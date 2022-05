Kiel

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein innerhalb einer Woche von rund 1400 auf 850 gefallen – dennoch ist die Infektionsdynamik hoch. Wohl fast jeder kennt jemanden, der sich aktuell mit dem Coronavirus angesteckt hat. Während sich die Omikron-Variante weiter schnell verbreitet, hat die Landesregierung die Isolationsdauer für Infizierte verkürzt. Das gilt auch für Beschäftigte der Gesundheitsbranchen. Die Kliniken versprechen sich jedoch wenig davon.

Die neuen Regeln sind auf den ersten Blick einfach: Wer sich mit dem Coronavirus infiziert und das etwa durch einen Selbst- oder Bürgertest feststellt, muss das mittels eines PCR-Tests bestätigen und sich im Fall eines positiven Ergebnisses für fünf Tage zu Hause isolieren. Zuvor lag die Dauer noch bei zehn Tagen mit der Möglichkeit, sich nach sieben Tagen freizutesten.

Keine Meldung ans Gesundheitsamt in Schleswig-Holstein nötig

Die Halbierung ist laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu verantworten, weil die Krankheitsverläufe mit der Omikron-Variante BA.2 kürzer seien. Auch Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) begrüßt die Anpassung auf die Hälfte. Er folgt jetzt den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), die auch keinen abschließenden Test mehr am Ende der fünf Tage vorsehen.

Infizierte müssen sich laut Kieler Gesundheitsministerium nicht bei ihrem Gesundheitsamt melden. „Die Absonderungspflicht gilt automatisch“, so ein Sprecher. Kosten für den Bestätigungstest fallen ebenfalls nicht an. „Nach positivem Schnelltest kann wie bisher kostenlos ein PCR-Test beim Hausarzt oder Testzentrum gemacht werden.“

Sollte der Fall eintreten, dass jemand nach fünf Tagen noch Covid-Symptome hat, „wird empfohlen, unnötige Kontakte zu anderen Personen zu vermeiden, insbesondere zu vulnerablen Personen“, heißt es aus dem Ministerium. „Je nach Schwere der Symptomatik und bei Arbeitsunfähigkeit“ sei ärztlicher Rat einzuholen.

Kontaktpersonen müssen nicht in Corona-Quarantäne

Schwammiger sind die Regeln für Menschen formuliert, die als Kontaktpersonen von Infizierten gelten, etwa innerhalb der Familie. Ihnen wird vom RKI „dringend empfohlen“, sich täglich zu testen und „selbstständig Kontakte zu reduzieren“. Was das genau etwa für Arbeitnehmer oder Schüler heißt, ließ auch der Ministeriumssprecher offen. Der Bund rät dazu, fünf Tage zu Hause zu bleiben.

Dafür fehle die Grundlage, etwa eine Quarantäne-Anordnung, die es für Kontaktpersonen aber nicht mehr gebe, sagt etwa Prof. Stephan Ott, der als Infektiologe das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde leitet. Er kritisiert, dass diese Regelung schwer zu interpretieren sei. Jeder verstehe etwas anderes darunter, Kontakte zu reduzieren. Ott: „Die Empfehlung geht ins Leere, weil sie zum Beispiel für Arbeitgeber nicht nachvollziehbar ist.“

„Das ist halbherzig, wir können das nicht umsetzen“, sagt Ott. „Sich täglich selbst zu testen, ist infektiologisch ebenfalls nicht sinnvoll. Wir sollten uns allein daran orientieren, ob Symptome vorliegen.“ Die Ansteckungsgefahr gehe mit den Krankheitszeichen einher. Sein einfacher Rat: „Wer Symptome hat, sollte zu Hause bleiben – wie bei einer Grippe.“

Gesundheitsberufe: Freitesten nach fünf Tagen Isolation möglich

Die neuen Regeln sehen auch für Beschäftigte im Gesundheitswesen nur noch fünf Tage Isolation vor. Sie müssen aber – im Gegensatz zur restlichen Bevölkerung – am Ende einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorlegen. „Aus unserer Personalnot hilft uns das nicht, denn die Beschäftigten müssen zum Zeitpunkt des Tests mindestens seit 48 Stunden symptomfrei sein“, erklärt Dr. Andrea Pace, ärztlicher Direktor am Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster.

Das bedeute, dass bereits nach drei Tagen keine Krankheitszeichen mehr auftreten dürfen. „Ich kann mich nicht an einen einzigen Fall erinnern, bei dem das zutraf“, so Pace. Ähnlich ist es im Städtischen Krankenhaus Kiel, wo selbst das bis vergangenen Dienstag gültige, vorzeitige Fristende kaum half. „Unsere bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass nur wenige symptomfreie Beschäftigte bereits nach sieben Tagen freigetestet werden konnten“, so Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel. „Die überwiegende Mehrzahl konnte erst nach zehn Tagen wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren.“ Es sei daher keine Entlastung der Klinik durch die neue Landesverordnung zu erwarten.