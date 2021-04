Kiel

Seit Montag gilt an allen Schulen in Schleswig-Holstein eine Testpflicht - nur Personen, die einen negativen Test nachweisen, der nicht älter als drei Tage ist, dürfen die Schulen betreten.

Eine erste Abfrage nach dem Start bei den 15 Schulämtern ergab laut Karin Prien, dass der Großteil der Schülerinnen und Schüler an den Corona-Selbsttests in den Schulen teilgenommen hat: "Die Schätzungen bewegen sich zwischen 85 und 95 Prozent", so die Bildungsministerin. "Der Anteil derer, die von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, sich selbst zu Hause zu testen, war gering. Test-Verweigerer sind nur vereinzelt aufgetreten." Die Testverpflichtung werde akzeptiert und als zusätzliche Sicherheit für die Schülerschaft und für die Lehrkräfte wahrgenommen.

Schleswig-Holsteins Schulen brauchen 840.000 Corona-Tests pro Woche

Im Rahmen der Testpflicht stellt das Land den Schulen für alle Personen zwei Corona-Tests pro Woche zur Verfügung. Laut Prien müssen wöchentlich 840.000 Tests beschafft und verteilt werden. Das sei für alle Beteiligten eine große Herausforderung, sagte die Ministerin.

In der Regel sollen die Schülerinnen und Schüler das Testangebot in der Schule nutzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Test im Bürgertestzentrum, in einer Apotheke oder einer Arztpraxis machen zu lassen. Außerdem kann man sich zu Hause testen, dann muss eine qualifizierte Selbstauskunft vorgelegt werden.

Lesen Sie auch:So lief der Schulstart in Schleswig-Holstein mit Corona-Tests

Von der Testpflicht ausgenommen sind die Prüflinge. Aktuell laufen die zentralen Abiturprüfungen. Laut Prien sind bei der am Dienstag durchgeführten Deutschklausur nur 41 von 5887 der Abiturientinnen und Abiturienten nicht erschienen. "Das entspricht 0,69 Prozent. Das zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler sich trotz Corona gut vorbereitet fühlen", so die Ministerin.

Prien hält für Schulschließungen an 100er-Inzidenz fest

Mit Blick auf die am heutigen Mittwoch vom Bundestag verabschiedete "Bundes-Notbremse" erklärte Prien, an der bislang in Schleswig-Holstein geltenden Regelung festzuhalten. Aktuell gilt für die Schulen im Land: Bei einer stabilen Inzidenz über 100 gelten Distanzlernen oder Notbetreuung. In dem Bundesgesetz ist eine Schulschließung hingegen erst ab einer Inzidenz von 165 vorgesehen. "Wegen der unsicheren Entwicklung der Infektionszahlen nach den Ferien ist ein Abweichen von der bewährten 100er-Regel nicht geboten", so Prien.

Entsprechend dieser Grenze hat das Bildungsministerium in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium folgende Regelungen für die Kreise und kreisfreien Städte abgestimmt:

In Schleswig-Flensburg, Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg, Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde und Plön sowie in Lübeck, Kiel, Flensburg gilt:

• Jahrgangsstufen 1 bis 6 im Präsenzunterricht

• Jahrgangsstufen 7 bis 13 im Wechselunterricht

• Abschlussklassen + Q1: Präsenzangebote unter Hygienebedingungen

In Segeberg und Pinneberg (Ausnahme Helgoland) und Neumünster gilt:

• Jahrgangsstufen 1 bis 6 im Wechselunterricht und Notbetreuung

• Jahrgangsstufen 7 bis 13 im Distanzlernen

• Abschlussklassen + Q1: Präsenzangebote unter Hygienebedingungen

Im Herzogtum Lauenburg:

• Jahrgangsstufen 1 bis 6 im Distanzlernen und Notbetreuung

• Jahrgangsstufen 7 bis 13 im Distanzlernen

• Abschlussklassen + Q1: Präsenzangebote unter Hygienebedingungen

In Stormarn soll die Situation laut Ministerium am Freitag abschließend bewertet. Prüfungen sollen in allen Kreisen und kreisfreien Städten in Präsenz unter Hygienebedingungen stattfinden.