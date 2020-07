Kiel-Suchsdorf

Touristen aus Urlaubsländern mit besonders hohen Corona-Fallzahlen müssen sich bei der Ankunft in Deutschland bald verpflichtend auf das Virus testen lassen – beispielsweise am Flughafen. Wie diese Tests nicht ablaufen sollten, erlebte Mitte Juli die Kielerin Kyri Khouri auf ihrer Reise von Amerika nach Frankfurt, in einem der ersten Testzentren an einem deutschen Flughafen.

Seit Ende Juni bietet das Biotechnologie-Unternehmen Centogene an Deutschlands größtem Airport in Kooperation mit der Lufthansa Corona-Tests an. 59 Euro kostet der Test, dessen Ergebnis in sechs bis acht Stunden vorliegen soll. In den Nachrichten hatte Khouri davon erfahren: ein kurzer Abstrich des Rachenraums, ein schnelles Ergebnis. „Das hörte sich alles ganz komfortabel an“, sagt sie.

Auf der Suche nach dem Testzentrum am Flughafen Frankfurt

Die Kielerin hatte sich vor dem Abflug in New York genau informiert. Doch mit der Landung in Frankfurt begannen die Probleme. Das Personal der Lufthansa zeigte sich zwar hilfsbereit, konnte ihr und ihren beiden Kindern den Weg zum Testzentrum aber genauso wenig schildern, wie die Mitarbeiter des Flughafens. Nach einem Hin und Her durch das Terminalgebäude kam die Familie nach einer Dreiviertelstunde am Testzentrum an – und der Ärger begann erst.

Von der Kieler Förde nach Seattle

Dass die Corona-Pandemie ihren Aufenthalt in diesem Sommer erschweren würden, war der 45-Jährigen vor der Reise bewusst. Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich entweder in Quarantäne begeben oder einen negativen Corona-Test vorweisen können. Kyri Khouri lebt in solch einem Risikogebiet.

Geboren und aufgewachsen in Kiel, verließ sie vor 14 Jahren Norddeutschland und zog nach Seattle. Dort lebt sie mit ihrem Mann Brad, Sohn Kieyan und Tochter Soleia. Die Bindung zu Kiel hat die Lehrerin in dieser Zeit nie verloren: „Diese Stadt bleibt meine Heimat“. Jeden Winter kommt sie für ein paar Wochen an die Förde, im Sommer für zwei Monate – vor allem um ihre Mutter zu pflegen, die in Suchsdorf lebt.

"In New York sind vor den Cafés wieder alle Tische besetzt"

Corona-Test oder Quarantäne: Die Kielerin kann diese Vorsichtsmaßnahme angesichts der hohen Infektionszahlen in den USA verstehen. Das Land ist weltweit am stärksten von der Pandemie betroffen. Die Behörden meldeten in den vergangenen zwei Wochen zwischen 60.000 und 77.000 Neuinfektionen pro Tag.

„In Washington State, dem Bundesstaat, in dem ich lebe, ist die Lage weniger dramatisch als in den bevölkerungsreichen Staaten Florida oder Kalifornien. Aber selbst in New York, wo es viele Todesfälle gab, sind vor den Cafés schon wieder alle Tische besetzt“, schildert Khouri ihre Eindrücke. Zwei Wochen in Quarantäne kamen für sie und ihre Kinder aber nicht in Frage, zumal sie ihre fast 80 Jahre alte Mutter nicht gefährden wollte. Ein Test direkt am Flughafen schien ihr daher sinnvoll.

150 Personen warten dicht gedrängt in einer Schlange

„Als ich aber am Testzentrum in Frankfurt ankam, habe ich meinen Augen nicht getraut“, berichtet die Kielerin. Eine Schlange von rund 150 Personen wartete vor dem Gebäude. „Es wurde kein Abstand eingehalten, andere Reisende gingen direkt an der Schlange vorbei, das Servicepersonal war überfordert.“ Nach zweieinhalb Stunden erreichte die Familie den Eingang des Zentrums – eine Stunde vor Abfahrt ihrer Bahn Richtung Norden.

Doch der Wartebereich setzte sich im Pavillon, in dem die Teststation aufgebaut war, fort. Dort warteten Menschen in einem geschlossenen Raum. „Ein Mitarbeiter sagte mir dann, dass vom Eingang aus noch eineinhalb Stunden Wartezeit bis zum Abstrich eingeplant werden müssen.“

Familie Khouri fuhr ohne Corona-Test nach Kiel

Dafür blieb keine Zeit. Die Khouris verließen das Testzentrum und fuhren ohne Ergebnis nach Kiel. Die 45-Jährige rief beim Gesundheitsamt an. „Ein Mitarbeiter sagte mir am Telefon, dass sie sich bis zum Testergebnis jeden Tag melden würden, um sich über meinen Zustand zu informieren. Tatsächlich hat niemand mehr angerufen.“ An einem Montag, zwei Tage darauf, holte sie mit ihren Kindern den Test nach. Alle waren negativ.

Die Debatte über bald verpflichtende Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten hat Khouri nach ihren Erlebnissen genau verfolgt. „Wenn es dazu kommt – und ich bin dafür – muss das schnell und komfortabel ablaufen. Es kann nicht Sinn der Sache sein, dass Menschen aus aller Herren Länder über Stunden dicht gedrängt zusammenstehen.“

