Kiel

Die Regierung will weitere sechs Millionen Corona-Schnelltests bestellen. Das teilte Finanz-Staatssekretärin Silke Torp dem Landtags-Finanzausschuss mit. Die Tests sind für Beschäftigte in Landesbehörden, Lehrkräfte und Schüler gedacht und sollen rund 7,14 Millionen Euro kosten. Die Gesamtausgaben für Schnelltests steigen damit im Jahr 2022 auf rund 40 Millionen Euro.

In dem Schreiben an den Ausschuss begründet Torp die Nachbestellung mit der Teststrategie der Regierung. Demnach wird Beschäftigten, die in Ministerien oder etwa bei der Polizei oder Finanzämtern Dienst tun, „das Angebot von zwei Antigen-Selbsttests pro Person pro Woche bei Präsenzarbeit gemacht“. Dieses Angebot soll es vermutlich bis Ende Mai geben.

Corona: In Schleswig-Holsteins Schulen geht das Testen weiter – aber freiwillig

Auch in den Schulen steht die „Testeritis“ weiter auf dem Stundenplan. Die Testpflicht für alle Schulbeteiligten (zweimal pro Woche) soll zwar in der nächsten Woche durch freiwillige Tests zu Hause abgelöst werden. Die freiwilligen Virus-Kontrollen (die Tests spendiert das Land) soll es aber auch im Mai und Juni geben.

Für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen sind genügend Tests vorrätig. Bei weiterhin dreimaliger Testung pro Woche für einen Elternteil reicht die Reserve bis zum 20. Mai, bei einer möglichen Reduzierung (zwei Tests pro Woche) sogar bis Ende Juni. Leerer sind die Lager für das Kita-Personal. Laut Torp reichen die Bestände aber auch hier „bis mindestens“ Ende April. „Somit ist derzeit keine Beschaffung für den Bereich Kindertagesbetreuung notwendig.“

Corona-Testrekord vom Jahr 2021 wird nicht mehr erreicht

Auch so sind die Testkosten gewaltig. Laut Torp wurden seit Jahresbeginn bislang 9. 620. 562 Antigen-Schnelltests zu einem Gesamtpreis von 32. 364 .016,66 Euro bestellt. Dabei fielen Nebenkosten von rund 500 .000 Euro an. Immerhin: Der Durchschnittspreis für die Tests (bisher 3,36 Euro je Stück) ist im freien Fall. Bei der Nachbestellung kalkuliert die Regierung mit einem Stückpreis von „nur noch“ 1,19 Euro. Der Preis pro Test sei deutlich gesunken, teilte das Ministerium mit.

Klar ist ohnehin, dass Schleswig-Holstein den Testrekord des vergangenen Jahres nicht erreichen wird. 2021 kaufte Schleswig-Holstein ab März für seine Beschäftigten, die Schulen und später auch Kitas rund 45,2 Millionen Schnelltests für 181,3 Millionen Euro. Finanziert wurde das aus dem Corona-Notkredit. Der Bund beteiligte sich nicht, bezahlte aber die öffentlichen Teststationen.

Von Ulf Christen