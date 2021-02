Kiel

30 Unternehmen haben bisher Anträge beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gestellt. Die Unternehmen Siemens Healthcare, Technomed Service und Lissner Qi haben jetzt als erste die Sonderzulassung erhalten und zwar für ein US-Produkt und zwei chinesische Produkte. Alle drei sind Abstrich-Tests.

Wie funktioniert der Abstrich-Test?

Für den Abstrich-Test wird ein Stäbchen vorne in der Nase gedreht, um Sekret zu sammeln. Das Sekret wird dann in einer Testflüssigkeit ausgewaschen und diese auf eine Testkassette geträufelt. Nach 15 Minuten zeigt sich ein Ergebnis: eine Linie bedeutet ein negatives Testergebnis, zwei Streifen bedeuten ein positives Ergebnis.

Welche Selbsttests könnte es noch geben?

Geprüft werden auch Testverfahren, bei denen man mit einer Flüssigkeit gurgeln muss, sowie Spuck- und Lutschtests. Alle Testverfahren soll auszeichnen, dass sie einfach und auch von/bei Kindern anzuwenden sind.

Wie aussagekräftig sind die Selbsttests?

Siemens Healthcare verweist für den Clinitest Rapid Covid-19 Self-Test auf die Hersteller-Angaben. Danach hat der Test einen Sensitivität von 97 Prozent und eine Spezifität von 100 Prozent. Siemens Healthcare betont aber: „Ein negatives Testergebnis, das ja lediglich eine Momentaufnahme ist, entbindet nicht von den AHA Vorschriften und weiteren aktuell gültigen Sicherheitsmaßnahmen.“

Im Robert Koch-Institut bestätigt ein Sprecher, dass sich Selbsttests nicht zum Freitesten oder zur Selbstdiagnose eignen. Vielmehr sollen sie Infektionen aufspüren, die sonst nicht erkannt würden. Ziel ist also, Infizierte zu identifizieren.

Ein negatives Testergebnis garantiert hingegen nicht, dass die Person frei von Coronaviren ist. Es ist lediglich weniger wahrscheinlich, dass die Person aktuell für andere ansteckend ist und Virenzahl reicht noch nicht aus, damit der Test Alarm schlägt. Am nächsten Tag könne das aber schon ganz anders aussehen.

Gibt es eine Meldepflicht für positive Testergebnisse?

Bislang nicht – zumal nicht für den privaten Bereich. Apotheker- und Ärzteverbände sehen darin den entscheidenden Knackpunkt: Sie fürchten, dass positive Ergebnisse verschwiegen werden, um die Quarantäne zu umgehen. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums appelliert daher dringend: „Wer einen positiven Laien-Selbsttest macht, sollte sich beim Gesundheitsamt melden, einen PCR-Test machen lassen und sich vorsichtshalber in Quarantäne begeben, bis das Ergebnis vorliegt.“

Wann und wo soll es die Selbsttests geben?

Die Selbsttests sollen im Einzelhandel, in Apotheken und Drogeriemärkten sowie im Internet erhältlich sein. „Der Selbsttest wird in Kürze über ausgewählte Kanäle in den Markt eingeführt werden. Wir bedienen im ersten Schritt die Bestellungen durch Bund und Länder. Aktuell sind wir in Gesprächen mit pharmazeutischen Großhändlern, sodass der Test im Laufe des März zusätzlich zum Beispiel in Apotheken verfügbar wird“, sagt Stefan Schmidt von Siemens Healthcare. Pro Monat will man Schnelltests - für zu Hause und für professionelle Anwendung - im zweistelligen Millionenbereich liefern.

Bei der Drogeriekette dm sei man schon seit Längerem intensiv mit verschiedenen Herstellern im Gespräch, sagt dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer und verspricht: „Wir werden nun nach der Zulassung der ersten Schnelltests für Laien alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, um unseren Kunden schnellstmöglich die entsprechenden Produkte anbieten zu können.“ Bei Rossmann wartet man noch ab.

Wie teuer sind die Schnelltests für Laien?

Über das Preisniveau der Selbsttests werde noch verhandelt, heißt es unisono. Der Preis soll aber im einstelligen Euro-Bereich liegen. Ob die Bürger – wie demnächst in Österreich - eine bestimmte Anzahl von Tests kostenlos oder zumindest mit Rabatt erhalten, sollen laut Bundesgesundheitsministerium die Länder selbst entscheiden. Im Kieler Gesundheitsministerium gab es dazu am Mittwoch noch keine Antwort.

Werden die Laien-Tests Pflicht vor dem Kita- oder Schulbesuch?

Im Bundesgesundheitsministerium heißt es dazu: Sobald es genug Laien-Tests gebe, könnten sie Teil der Teststrategie werden. Es ist also durchaus denkbar, dass Laien-Tests in Schulen und Kitas Pflicht werden. Epidemiologen wie Karl Lauterbach (SPD) fordern das auch für Betriebe.