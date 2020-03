Ein 78-jähriger Patient, der im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck gestorben ist, war mit dem Coronavirus infiziert. Das Klinikum gab am Mittwoch Näheres bekannt. Währenddessen wird ein Corona-Patient am UKSH in Kiel weiter behandelt. In Kiel gibt es jetzt 25 Infizierte, 320 sind in Quarantäne.