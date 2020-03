Remdivisir: Kieler testen Medikament gegen Corona

Kiel

Das Universitätsklinikum in Kiel ist eines von vier deutschen Zentren, das von dem amerikanischen Hersteller dafür als Prüfzentrum ausgewählt wurde - bei Erfolg der letzte Schritt, bevor das Medikament in die Apotheken kommen könnte.

Das Antivirusmittel Remdivisir wurde ursprünglich als Medikament gegen Ebola-Viren entwickelt. Dabei erwies es sich in Studien als sicher. Doch es konnte damals nicht mehr auf klinische Wirksamkeit getestet werden, weil die Ebola-Epidemie bereits anders eingedämmt werden konnte.

Remdevisir ist noch nicht zugelassen

Deshalb hat der Hersteller, der US-amerikanischen Pharmakonzerns Gilead, bislang nirgendwo die Zulassung beantragt. In der Corona-Krise macht der Wirkstoff nun neue Hoffnungen.

Denn US-Mediziner haben bei dem ersten Covid-19-Patienten des Landes Remdevisir eingesetzt: Der Patient, der unter einer beidseitigen Lungenentzündung litt, erhielt eine einmalige Infusion und erholte sich. Auch in weiteren Einzelfällen wurden Verbesserungen dokumentiert. Zufall oder Folge des Medikaments?

Mindestens 600 Patienten erhalten das Mittel

Um das herauszufinden, soll das Arzneimittel weltweit in einer Studie in 50 Zentren eingesetzt werden – unter anderem in Deutschland. Das betätigte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ( BfArM). Für die Studie wurde jetzt ein Zentrum am UKSH in Kiel eingerichtet.

Weitere Zentren liegen in Hamburg, Düsseldorf und München. Aktuell wird mit 600 Patienten als Teilnehmern geplant. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass diese Zahl noch erhöht wird.

Remdivisir bisher nur auf Antrag

Bisher kann Remdivisir nur in besonders schweren Einzelfällen eingesetzt werden, weil es für jeden einzelnen Patienten gesondert beim Hersteller beantragt werden muss. Das sind momentan nur Schwangere oder Kinder. In der Studie ist das nun anders.

„Wir erhalten die Studienmedikation. Wir können das Medikament also denjenigen Patienten geben, die in die Studie passen“, erläutert Prof. Stefan Schreiber, Direktor der Klinik für Innere Medizin I am Campus Kiel und Leiter das Prüfzentrums.

„Das bedeutet eine sehr hohe Verantwortung, was die Passbarkeit dieser Patienten und die Abgabe des Medikaments betrifft. Das muss so gesteuert werden, dass die Medikation in der richtigen Weise und ohne Fehler passiert.“

Hoffnung für Patienten mit schweren Verläufen

Für Covid-19-Patienten in Schleswig-Holstein mit schwereren Verläufen ist die Zulassungsstudie eine zusätzliche Chance. Denn die Studie ist nicht Placebo-kontrolliert. Das bedeutet: Jeder Studienteilnehmer kann sicher sein, tatsächlich das Arzneimittel zu erhalten und nicht nur ein Placebo ohne Wirkstoff. Jeder Patient soll das Medikament zehn Tage lange erhalten.

Allerdings reicht es nicht für die Teilnahme, leichte Symptome zu haben. Remdivisir soll in bestimmten Stadien des Krankheitsverlaufs eingesetzt werden – bei Covid-19-Erkrankten mit einer Lungenentzündung und bei Patienten, die schwer erkrankt sind und bei denen Beatmungspflicht im Raum steht oder bereits erreicht ist. Die Patienten aus Lübeck und Rendsburg müssten dafür allerdings ins UKSH nach Kiel transportiert werden.

Lungenklinik Großhansdorf beteiligt

Dass das UKSH Kiel den Zuschlag des Herstellers für ein Prüfzentrum erhalten hat, führt Schreiber auf die Zusammenarbeit in früheren Studien zurück. In einer Zulassungsstudie erscheint jeder einzelne Behandlungsfall wie unter einem Vergrößerungsglas in all seinen Facetten.

„Die Hürden für ein Prüfzentrum sind also sehr hoch, weil jeder Fall sehr kleinteilig dokumentiert werden muss. Offenbar haben wir den Ruf, sauber zu arbeiten, und gelten unter der Leitung von Dr. Rainer Noth als eines der größeren Kompetenzträger für Lungenheilkunde,“ sagt Prof. Schreiber. „Wir werden das Zentrum bis in die Lungenklinik Großhansdorf ausdehnen, wo Prof. Rabe Stellvertreter des Prüfleiters wird.“

Bei Erfolg: Mittel bald in Apotheke

Die Ergebnisse der Studie sollen in drei Monaten vorliegen. Sollten sie positiv ausfallen, rechnet Prof. Schreiber mit einer sehr schnellen Zulassung. Remdivisir könnte es also im besten Fall noch vor dem Herbst in der Apotheke geben.

Das Prüfzentrum am UKSH arbeitet dabei eng mit Prof. Nour Eddine El Mokhtari von der Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Intensivmedizin der Imland Klinik in Rendsburg zusammen. Schreiber und Noth hatten beantragt, dass die Studien in Kiel und Großhansdorf durchgeführt werden. Das hat die Ethikkommission gestern genehmigt. Das Zentrum wird noch dieser Woche eröffnet.

