Corona-Verdacht: Zwei Kitas bleiben Montag zu

Großhansdorf

Corona-Verdachtsfall in Großhansdorf im Kreis Stormarn: Dort hat sich am Freitag eine Frau bei Ihrem Hausarzt gemeldet, welche die bekannten Symptome der Viruserkrankung Covid-19 aufwies.

Da diese Frau sich ihr Büro mit einer Person teilt, die aus Heinsberg stammt – dort hat sich ein Ehepaar mit Corona infiziert und Hunderte Menschen stehen unter häuslicher Quarantäne –, wurde nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises ein Test durchgeführt. Das Ergebnis dieser Untersuchung wird für Montag erwartet.

Familie unter Quarantäne

Die Frau sowie Ihr Ehemann und die beiden Kinder stehen unter häuslicher Quarantäne. Vorsorglich hat Bürgermeister Janhinnerk Voß gemeinsam mit dem Gesundheitsamt entschieden, die beiden Kitas, in denen die Kinder der Familie betreut werden, bis zum Eintreffen des Testergebnisses zu schließen. Die Kita-Leitungen und Eltern wurden von der Gemeinde informiert. Die beiden Einrichtungen bleiben somit am Montag geschlossen.

„Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme“, betont Kreis-Sprecher Michael Drenckhahn. Weitere Aussagen und Informationen sollen nach Bekanntwerden des Untersuchungsergebnisses erfolgen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn weitere Maßnahmen einleiten.

Bislang gibt es drei bestätigte Fälle in Schleswig-Holstein. Den ersten gab es in Henstedt-Ulzburg, am Sonnabend folgte ein Mann aus Lübeck und am Sonntag schließlich eine Frau aus dem Lauenburgischen.

