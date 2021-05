Kiel

Im Anschluss sei möglicherweise eine Pressekonferenz geplant, hieß es aus Staatskanzlei und Koalitionskreisen. Hintergrund ist, dass die derzeit gültige Landesverordnung an diesem Sonntag, 9. Mai, ausläuft, und die Maßnahmen der kommenden Wochen festgelegt werden müssen.

Unter anderen geht es um Kontaktbeschränkungen und darum, wie Schleswig-Holstein künftig mit vollständig Geimpften umgeht. Erwartet wird, dass diese negativ Getesteten gleichgestellt werden.

Bayern ermöglicht den Tourismus

Darüber hinaus will Jamaika beraten, in welchem Ausmaß der Tourismus im Norden zugelassen werden soll. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) war am Dienstag vorangeprescht: Urlaub in Bayern solle zu Beginn der Pfingstferien am 21. Mai in Regionen mit niedrigen Corona-Infektionszahlen wieder möglich sein.

In Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 sollen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder öffnen dürfen. Am Mittwoch lag der landesweite Wert in Bayern laut Robert-Koch-Institut bei 131.

Schleswig-Holstein hat bisher nur Modellprojekte

In Schleswig-Holstein mit seiner Inzidenz von 55 ist Tourismus bislang nur in ausgewählten Modellregionen mit strengem Testregime zugelassen - in Nordfriesland, in Büsum, der Schleiregion inklusive Eckernförde sowie der inneren Lübecker Bucht.

Der Stufenplan der Regierungskoalition sieht eine weitreichendere Lockerung im Tourismus erst dann vor, wenn die Inzidenz 21 Tage lang stabil unter dem Schwellenwert 50 liegt. "Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze können ihren Betrieb auch für touristische Zwecke aufnehmen – unter Einsatz von Corona-Schnelltests. Dafür wird ein Testregime erarbeitet", heißt es. Offen ist deshalb, welche Rolle die Impfquote künftig haben soll.