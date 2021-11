Kiel

Unter dem Druck rasant steigender Corona-Zahlen kommen noch vor der anstehenden Krisenrunde von Bund und Ländern immer mehr eilige Regelverschärfungen auf den Weg. In Hamburg etwa dürfen Ungeimpfte ab Sonnabend unter anderem nicht mehr in Bars, Restaurants und Clubs. In Schleswig-Holstein gibt es hingegen Verwirrung um die Quarantäne-Regeln, die viele zu lasch finden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte am Dienstag in Deutschland den Rekord von 312,4, vor allem befeuert vom Südosten. So zählte Sachsen knapp 760 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Im nördlichsten Bundesland waren es hingegen nur 105,2 – der niedrigste Wert unter allen Ländern.

Kaum Quarantäne-Regeln in Schleswig-Holstein für Geimpfte

Dennoch wird auch Schleswig-Holstein seinen bisherigen Höchststand von 109 bald überschreiten. Wie die Landesregierung damit umgeht, will sie am Mittwoch mitteilen, einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin. Mit allzu starken Regelverschärfungen wird aber nicht gerechnet. Daran ändert auch die Debatte um die Quarantäne-Regeln in Schleswig-Holstein nichts, die durch aktuelle Fälle in Heikendorf und Kiel ausgelöst wurde. Obwohl Familienmitglieder Kontakt zu Infizierten hatten, stießen sie bei den Behörden nur auf mäßiges Interessen.

Tatsächlich schreibt das Land seit März eine Quarantäne nur noch für ungeimpfte oder mit Corona infizierte Menschen vor. Geimpfte oder Genesene sind dagegen laut Gesundheitsministerium grundsätzlich von der Quarantänepflicht befreit, sofern sie keine Symptome haben. Anders als Ungeimpfte müssen sie dem Gesundheitsamt auch nicht melden, wenn sie Kontakt mit einem Infizierten hatten. An dieser Regelung soll festgehalten werden, obwohl inzwischen klar ist, dass auch Menschen mit vollständigem Impfschutz das Virus weitergeben können.

Grüne im Landtag für PCR-Tests unabhängig vom Impfstatus

„Ich wüsste aus fachlicher Sicht aktuell nicht, warum man das ändern sollte, da die Inzidenzen bei den Geimpften niedrig sind“, sagt Hans Hinrich Neve, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. „Das Infektionsgeschehen spielt sich ja vor allem im nicht geimpften Teil der Bevölkerung ab.“ Auch der SSW hält das nicht für erforderlich. „In keinem deutschen Bundesland gilt eine Quarantänepflicht für Geimpfte und Genesene“, teilt die Fraktion mit.

Sozialdemokraten, Liberale und Grüne fordern hingegen ein Umdenken. „Die Quarantäne-Regelungen müssen bei den aktuell ansteigenden Zahlen auf den Prüfstand“, so Birte Pauls, sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. „Wir wollen keine weiteren Risiken eingehen.“

Dennys Bornhöft (FDP) hält es für „folgerichtig, dass die Frage nach einer Wiedereinführung von strengeren Quarantäneregelungen nun durch das Robert-Koch-Institut wissenschaftlich geprüft wird“. Marret Bohn (Grüne) schlägt PCR-Tests für alle Kontaktpersonen von Infizierten vor, „unabhängig vom Impfstatus. Nur wenn sie ein negatives Testergebnis vorweisen können, halte ich eine uneingeschränkte Teilnahme am öffentlichen Leben für vertretbar.“