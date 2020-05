30 neue Fälle im Kreis Schleswig-Flensburg

Es gibt 30 neue bestätigte Corona-Fälle im Kreis Schleswig-Flensburg. Mitarbeiter aus zwei Betrieben der Mühlen Gruppe in Satrup und Böklund sowie Bewohner und Mitarbeiter eines Pflegeheims in Schleswig haben sich mit dem Coronavirus infiziert, wie der Kreis am Freitagmorgen bekanntgab.