Wann gibt es Lockerungen in Schleswig-Holstein?

Kiel

In Deutschland gilt über Ostern das Kontaktverbot. Und dann? Ist an eine Rückkehr zur Normalität zu denken? Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) zeigt sich optimistisch. Er betont noch einmal die Notwendigkeit der Einschränkungen, um das Coronavirus einzudämmen, hofft aber gleichwohl auf eine schrittweise Lockerung der Corona-Auflagen nach Ostern.

„Wir beginnen also demnächst eine Phase, wo wir aller Voraussicht nach gewisse gesellschaftliche Dinge wieder ermöglichen“, sagte Günther der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Die Schließung etwa von Restaurants und Cafés war auch deshalb nötig, weil der Abstand nicht eingehalten wurde - anfangs war auch nicht das Bewusstsein für die notwendigen Verhaltensregeln vorhanden. Das ist jetzt anders. Da, wo es räumlich möglich ist, den Abstand zu wahren, kann man Regelungen auch wieder lockern.“

Klare Perspektive nach dem 14. April 2020

Ministerpräsident Daniel Günther nannte den 14. April 2020 als entscheidendes Datum. Dann wollen die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) über eine mögliche Lockerung der massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens beraten. „In Schleswig-Holstein wird kurz danach schon Abitur geschrieben“, sagte Günther. „Wir müssen den Menschen eine klare Perspektive aufzeigen.“

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) hatte bereits am Wochenende eine Debatte über Lockerungen angeregt. "Die Hoffnung ist, dass wir in den nächsten zwei Wochen mindestens eine weitere Halbierung hinbekommen - auf circa drei Prozent oder niedriger." Dann könnten "ab dem 20. April oder spätestens ab Anfang Mai" die derzeitigen Beschränkungen nach und nach abgebaut werden.

"Immer vorausgesetzt, dass bei dann möglicherweise wieder steigenden Infektionszahlen die Überlastung der Krankenhäuser sicher verhindert wird." Mögliches Datum für Lockerungen könnte der 20. April sein, so Kämpfer weiter.

Dänemark hatte bereits am Montagabend angekündigt, dass es nach Ostern Lockerungen geben soll. In einem ersten Schritt sollten Kinderkrippen, Kindergärten sowie die unteren Jahrgangsstufen null bis fünf von Schulen am 15. April wieder geöffnet werden, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Weitere Lockerungen lesen sie hier.

Merz : Nur langsam wieder zurück in den Alltag

Auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz nannte den 20. April als denkbares Datum für Lockerungen. „Wie die Mediziner sagen, steht die Welle auch noch vor uns, das heißt, wir werden mit den Schutzmaßnahmen leben müssen, und dann kann man es nur ganz langsam wieder zurück wagen in den Alltag“, sagte der Kandidat für den CDU-Vorsitz, der selbst eine Coronavirus-Infektion überstanden hat.

