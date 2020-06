Kiel

„Ich finde das Armband eine sehr gute Idee“, sagt die Politikerin aus Strande. „Die Corona-Warn-App soll zur Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten dienen. Weil sie aber nicht für alle Menschen zugänglich ist, halte ich ein Armband als Alternative für extrem sinnvoll, um mehr Menschen zu erreichen.“

14 Millionen Menschen haben sich die App bereits heruntergeladen, doch sie funktioniert nicht auf älteren Smartphones. Das schließt Menschen aus, die sich kein neues Handy leisten können oder wollen, weil sie es ansonsten nicht benötigen.

Umfrage: Rund 26 Prozent der Über-50-Jährigen haben kein kompatibles Smartphone

Laut einer Umfrage der Deutschen Seniorenliga hat weniger als jeder Zweite der Über-50-Jährigen die Corona-Warn-App bislang installiert. Jeder Vierte gab als Grund dafür an, kein passendes Smartphone zu haben. Fast 60 Prozent würden die App gerne nutzen, wenn sie es denn könnten. Zwei Drittel sind der Ansicht, dass die App ausgerechnet Ältere oder Menschen mit wenig Geld außen vor lasse.

Um dieses Problem zu lösen, haben der Kieler Informatikprofessor Olaf Landsiedel, Benjamin Walczak vom Verein „Die Groschendreher“ und der Geschäftsführer des Internetproviders Addix, Björn Schwarze, ein Armband als Alternative entwickelt. Es soll wie die App mit Bluetooth funktionieren und ebenso Schlüssel erzeugen, die bei Kontakten ausgetauscht werden. Ein Armband soll weniger als 35 Euro kosten.

Entwickler hoffen auf Unterstützung der Bundesregierung

Aschenberg-Dugnus war durch einen Bericht von KN-online auf die Idee aufmerksam geworden und hatte sie in den sozialen Netzwerken geteilt. „Ich habe darauf unglaublich viele Rückmeldungen bekommen und Fragen, ab wann es das Armband gibt.“ Sie sei stolz, dass so eine Innovation aus Schleswig-Holstein komme und will den Entwicklern helfen. „Das müsste man als Pilotprojekt einstielen.“ Sie möchte die Armband-Idee morgen noch schnell vor der Sommerpause in den Gesundheitsausschuss einbringen.

Interesse hat auch Landesdigitalminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) signalisiert. Auf Twitter schrieb er, es sei wichtig, dass der Bund die App zügig auf die Armbänder ausweite und sie für Bedürftige zur Verfügung stelle. Laut Björn Schwarze sind die Entwickler mit ihm im Austausch. Sie haben nach eigenen Angaben bislang viel positives Feedback auf ihre Idee bekommen. Unterstützung aus der Bundesregierung sei ihnen nun besonders wichtig, sagt Schwarze. „Es macht ja keinen Sinn an einer Lösung weiterzuforschen, wenn sie nicht gewollt ist.“

Die Deutsche Telekom und SAP, die die App für die Regierung entwickelt haben, planen derzeit keine Umsetzung auf Wearables. Hierfür seien zu viele Fragen offen.

In Singapur verteilt der Staat 300.000 Wearables

Singapur setzt dagegen schon auf kleine tragbare Geräte. Die Südostasiaten waren unter den ersten Ländern, die eine Corona-App am Start hatten. Weil aber nur rund 25 Prozent der Bevölkerung sie verwendete, will die Regierung dort 300.000 kleine Chips mit Bluetooth-Signal verteilen, die an Schlüsselanhänger oder Armbänder passen. Wer sich infiziert, soll das Gerät dann an die Gesundheitsbehörden abgeben, wo die Kontaktdaten ausgelesen werden.