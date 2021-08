Kiel/Neumünster

Lange galt Schleswig-Holstein in der Corona-Pandemie als Vorzeige-Bundesland, doch jetzt schwächelt der einstige Musterknabe: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit mehr als einem Monat an und hat am Donnerstag den 30er-Wert überschritten. Nur in Hamburg und Berlin gibt es relativ zur Bevölkerungszahl mehr Neuinfektionen.

Doch um diesen Wert kommt zunehmend Verwirrung auf: Während die Landesregierung die Corona-Regeln Ende Juli trotz wochenlang steigender Zahlen gelockert hat, wird der Trend nach oben häufig – wie seit eineinhalb Jahren gewohnt – zum Anlass genommen, um Veranstaltungen abzusagen.

Keine Corona-Maßnahmen in Neumünster geplant

Einen Rückzieher mit Strahlwirkung machte vergangene Woche etwa die Landeshauptstadt Kiel mit dem Volksfest zur Kieler Woche. Zuletzt traf es das Oktoberfest bei Möbel Kraft in Bad Segeberg mit bis vor zwei Jahren regelmäßig tausenden Teilnehmern.

Ganz anders sieht es in Neumünster aus. Die kreisfreie Stadt ist am Donnerstag bei einer Inzidenz von fast 74 angekommen – und ist damit laut Robert-Koch-Institut (RKI) Spitzenreiter in ganz Deutschland. Die Entwicklung geht rasend auf den Inzidenzwert 100 zu, der noch im Mai zu einer Notbremse mit Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr sowie schärferen Regeln geführt hatte.

Mit solchen drastischen Maßnahmen muss diesmal aber überhaupt nicht gerechnet werden – noch nicht einmal, wenn die Schallmauer von 100 wieder durchbrochen wird. „Das Gesetz zur Notbremse ist ausgelaufen“, sagte Stadtsprecher Stephan Beitz.

Das Gesundheitsamt beobachte die Entwicklung ganz genau. „Jede Infektion ist eine zu viel, wegen der hohen Impfquote von über 50 Prozent ist man aber noch entspannt“, so Beitz. Der Inzidenzwert sei nicht mehr alleinentscheidend.

Mediziner sprechen sich weiter für Inzidenz als Warnwert aus

Er stellte klar: „Wir schauen momentan vielmehr auf die Entwicklung in den Krankenhäusern und Arztpraxen. Derzeit werden zwei Menschen mit Covid-19 in der Klinik behandelt. Wenn die Zahl der schweren Verläufe wieder zunimmt, wird das Gesundheitsamt auch wieder Maßnahmen vorschlagen.“ Mit Absagen von Veranstaltungen, beispielsweise der Nordbau in drei Wochen, sei nicht zu rechnen.

Die neuen Corona-Fälle sind – in Neumünster wie im gesamten Land – auf Urlaubsrückkehrer und Ansteckungen in der Familie zurückzuführen. Dr. Alexandra Barth, Leiterin des Gesundheitsamts, rät den Menschen, sich vor allem an die Abstandsregeln zu halten. Die Delta-Variante sei so ansteckend, dass bei einem Gespräch auf kürzester Distanz eine Infektion möglich sei.

Kann die Sieben-Tage-Inzidenz also überhaupt noch zur Bewertung der Pandemielage herangezogen werden? Darüber gehen die Meinungen auseinander, Mediziner sprechen sich dafür aus. Auf Bundesebene wird seit Monaten daran gearbeitet, neue Parameter zu entwickeln.

Ergebnisse soll es kommende Woche geben. Dennoch scheint klar, dass die bisherige Zählweise nicht ganz verschwinden wird. „Der Inzidenzwert spielt nach wie vor eine Rolle“, hieß es aus dem Kieler Gesundheitsministerium auf Nachfrage.

