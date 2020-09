Corona: Was ist falsch, was ist wahr? - Teil 2

Das Coronavirus ist nicht tödlich.

Gegen diese falsche Behauptung sprechen die Obduktionsbefunde und klare epidemiologische Daten, die die Corona-verursachte Mortalität (Sterblichkeit) von der durch andere Erkrankungen eindeutig trennen.

Solche Daten sind natürlich statistisch viel stärker in den Ländern ausgeprägt, in denen bis zu zehnmal mehr Menschen an Covid-19 gestorben sind als in Deutschland. Aber auch hier kennt jeder die Einzelschicksale auch von jungen Menschen, ärztlichen Kollegen, Familienmitgliedern und anderen, die durch das Virus aus der Mitte ihres Lebens gerissen wurden.

Die WHO hat bestätigt, dass Infizierte ohne Symptome das Coronavirus nicht übertragen können.

Diese Aussage ist falsch. Mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierte Personen, die keine Symptome zeigen, scheiden das Virus aus und können andere Personen anstecken und Infektions- und Krankheitsausbrüche auslösen. Dies wurde schon bei dem ersten deutschen Ausbruch im Münchner Raum eindeutig nachgewiesen und vielfach bestätigt.

Das Coronavirus ist tatsächlich ein Bakterium, das Thrombosen auslöst.

Falsch. Das Coronavirus Sars-CoV-2 ist eindeutig ein Virus und kein Bakterium. Bei virusbefallenen Patienten beobachten wir Störungen der Blutgerinnung durch eine Entzündungsreaktion in den Blutgefäßen. Elektronenmikroskopisch konnte Virusmaterial direkt im Gefäß nachgewiesen werden.

Diese virusvermittelte Entzündung der Gefäße wurde durch mehrere, kürzlich veröffentliche Untersuchungen an Patienten, die an Covid-19 gestorben waren, bestätigt. Neuere klinische Studien weisen weiter darauf hin, dass eine Hemmung der Blutgerinnung zu einer besseren Prognose der Krankheit Covid-19 führt.

Folgeschäden gibt es auch bei anderen Viren. Das ist nichts Besonderes.

Körperliche Folgeschäden nehmen Betroffene ganz anders wahr als diejenigen, die nur darüber reden. Gespräche mit Leidgeprüften können helfen, hier ein anderes Verständnis zu entwickeln. Vielleicht kennen einige aus der Jugend noch die Folgen von Polio-Infektionen. Bei Polio hat eine flächendeckende medizinische Vorsorge viel Leid erspart. Das ist vielleicht schon in Vergessenheit geraten.

Das neu aufgetretene Zika-Virus in Mittel- und Südamerika hat zu schweren Kindesfehlbildungen geführt und zu der Überlegung, die Olympischen Spiele in Brasilien abzusagen. Jede Viruserkrankung ist im Verlauf und ihren Folgen anders und kann nicht einfach mit vermeintlichen Analogie-Rückschlüssen erklärt werden. Das Ausmaß der Schäden ist bei Covid-19-Erkrankungen unterschiedlich und noch nicht abschließend zu bewerten. Derzeit sind die Nachsorgekliniken voll von Menschen mit Folgeschäden. Besser als Nachsorge ist Vorsorge, denn sie strebt an, Leid zu vermeiden.

Bei den Corona-Toten wurden auch Grippe-Tote und Opfer von Verkehrsunfällen oder Herzinfarkten, die positiv getestet wurden, mitgezählt.

Diese Behauptung ist nicht belegbar. Durch das Robert-Koch-Institut werden alle Todesfälle berichtet, bei denen das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde. Nach der Labor-Meldung ermitteln die Gesundheitsämter die weiteren Parameter und beurteilen, ob das Virus im konkreten Fall die wahrscheinliche Todesursache darstellt.

Im ersten Halbjahr 2020 verstarben in Schleswig-Holstein insgesamt 153 Patienten, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Bei 137 Verstorbenen war Sars-CoV-2 die wahrscheinliche Todesursache, bei weiteren 14 Todesfällen gab es keinen Anhaltspunkt für eine ursächliche Rolle. Die Grippe-Epidemie wurde infolge der einschränkenden Maßnahmen äußerst effizient und kurzfristig beendet. Durch Grippe verursachte Todesfälle sind in den Coronavirus-Meldezahlen ausdrücklich nicht enthalten.

Schwitzkuren und heiße Bäder helfen gegen das Coronavirus. Das Immunsystem verdoppelt seine Kraft mit jedem Grad Fieber.

Für diese Behauptung gibt es keine Belege. Fieber ist eine natürliche Reaktion des Körpers in Infektsituationen. Bei den meisten Erkrankungen unterstützt diese Fieberreaktion die Immunabwehr.

Die Covid-19-Erkrankung verläuft in zwei Phasen. Die kritische Phase der Erkrankung in der zweiten Erkrankungswoche ist durch eine übermäßige Entzündungsreaktion mit Fieber gekennzeichnet. Diese übermäßige Entzündungsreaktion führt zu Komplikationen in verschiedenen Organsystemen, die hauptsächlich durch Gefäßverstopfungen (Gerinnsel, Thrombose) geprägt sind. Gerade in dieser Phase der Erkrankung ist eine weitere Steigerung der Entzündungsreaktion durch Förderung von Fieber nicht sinnvoll und sogar schädlich.

Eine Therapie mit Dexamethason ist in der Lage, den Erkrankungsverlauf bei kritisch kranken Patienten günstig zu beeinflussen. Die erfolgreiche Wirkung dieser anti-entzündlichen Therapie ist ein weiterer Hinweis darauf, dass eine Steigerung der Entzündung durch Induktion von Fieber keine ratsame Therapieoption darstellt.

100 Gramm Alkohol am Tag desinfizieren den Rachenraum und helfen, dort die Coronaviren abzutöten.

Für diese Behauptung gibt es keine Belege. Die Aufnahme von 100 Gramm Alkohol täglich ist toxisch und führt zu schweren Lebererkrankungen. Auch die Mundschleimhaut kann Alkohol aufnehmen. Eine Alkoholmenge von 10 bis 25 Gramm Alkohol am Tag entspricht in etwa 1/8 bis 1/4 Liter Wein beziehungsweise ein bis zwei Gläsern Bier je 0,3 Liter.

Eine Menge von 100 Gramm Alkohol pro Tag ist als hoher und gefährlicher Alkoholkonsum einzustufen. Bei einer täglichen Alkoholmenge von über 81 Gramm steigt zum Beispiel das Risiko einer Leberzirrhose auf über das 50-Fache. Eine dauerhaft desinfizierende Wirkung des Rachens ist nicht belegt und ein infektionspräventiver Effekt gegenüber einer Infektion mit Sars-CoV-2 ergibt keinen Sinn.

