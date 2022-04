Kiel

Wer am Dienstagmorgen auf den täglichen Corona-Bericht der Landesmeldestelle blickte, sah vor allem eines: viele Striche. Zehn der 15 Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein meldeten von Karfreitag bis Ostermontag überhaupt keine Corona-Zahlen.

Die logische Folge: die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank um mehr als 400 auf 727,7. Ein Wert, der das tatsächliche Infektionsgeschehen nicht wiedergibt. Wie aussagekräftig ist die Inzidenz noch?

Fickenscher: Veröffentlichung der Corona-Zahlen an Wochenenden nicht mehr sinnvoll

„Die Daten seit Karfreitag können nicht interpretiert werden und sind für niemanden nützlich“, sagt der Kieler Virologe Prof. Helmut Fickenscher, der die Landesmeldestelle leitet. Schon seit Längerem seien einige Gesundheitsämter an Wochenenden und Feiertagen nicht besetzt. Auch die Aktivität vieler Labore sei in dieser Zeit geringer. Die täglichen Corona-Berichte inklusive Inzidenz am Wochenende würden daher eher für Verwirrung sorgen.

Fickenscher schlägt vor, „die entsprechenden Veröffentlichungen der Corona-Zahlen an Wochenenden und Feiertagen mittelfristig einzustellen“. Bereits vor Ostern habe er darüber mit den Gesundheitsämtern gesprochen. Es gebe dort eine breite Unterstützung für den Vorschlag.

Meldung der Corona-Zahlen im Wochenrhythmus ist eine Option

Laut Fickenscher gibt es keinen Grund mehr dafür, die Corona-Zahlen am Wochenende zu melden – die Meldung der angestauten Fälle könne dann am darauffolgenden Montag und Dienstag geschehen. So würde man gleichzeitig auch die Angestellten in den Ämtern entlasten, die viele Überstunden angesammelt hätten.

Um die Daten besser synchronisieren zu können, hält es Fickenscher auch für eine sinnvolle Option, die Corona-Zahlen künftig nur noch im Wochenrhythmus bereitzustellen. Diese Umstellung habe aber derzeit keine hohe Priorität.

Wie wichtig der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz überhaupt noch ist, ist umstritten. „Ich sehe die Inzidenz schon länger nicht mehr als verlässlichen Marker, der uns helfen würde, den Übergang von der pandemischen in die endemische Phase zu begleiten“, sagt beispielsweise der Lübecker Infektiologe Prof. Jan Rupp.

Aussagekraft der Inzidenz in Schleswig-Holstein schwindet

Es gebe derzeit eine hohe Dunkelziffer. „Gerade die Zahlen über Ostern zeigen ja, dass wir aktuell eher die Testwilligkeit und das Meldewesen mit der Inzidenz überprüfen, aber gar keine Datengrundlage mehr erhalten, die mit dem tatsächlichen Geschehen in den Kliniken übereinstimmt.“

Auch der Infektiologe Prof. Stepfan Ott spricht davon, dass die Inzidenz durchaus an Bedeutung verloren habe. Der Blick sei jetzt auf die Lage in den Krankenhäusern und die Immunität in der Bevölkerung gerichtet. Aber: „Die Sieben-Tages-Inzidenz ist weiterhin ein Frühwarn-Indikator für das allgemeine Infektionsgeschehen.“ Die Gesundheitsämter würden die Neuinfektionen deswegen auch in Zukunft erfassen.

Fickenscher sieht die Inzidenz ebenfalls als Richtwert, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie hoch die Ansteckungsgefahr sei. Der genaue Wert der Inzidenz sei dabei nicht entscheidend. „Es reicht, wenn wir sehen, dass sie hoch ist – das ist aktuell der Fall.“ Deswegen sei es weiterhin wichtig, vorsichtig zu sein und Maske zu tragen.