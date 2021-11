Corona-Zahlen steigen weiter: Lübeck setzt ab Montag auf 2G

Lübeck

Auf Ungeimpfte kommen in Lübeck schwierige Zeiten zu. Wegen stark steigender Corona-Zahlen setzt die Stadt ab Montag die 2G-Regelung in bestimmten, öffentlichen Einrichtungen und auf den Weihnachtsmärkten um. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD): „Die aktuellen Infektionszahlen erfordern ein konsequentes und zügiges Handeln. Es liegen gesicherte Erkenntnisse vor, dass von Ungeimpften, aber für den Moment negativ getesteten Personen, eine höhere Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht als von geimpften Personen. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Verbreitung des Virus, als auch auf die Situation in den Krankenhäusern.“

Der Test reicht ab Montag nicht mehr für den Zugang

Diese Zugangsbeschränkungen bedeuten, dass ab Montag nur noch Bürger die Einrichtungen nutzen dürfen, die nachweisen können, dass sie geimpft oder genesen sind. „Ein Testnachweis ermöglicht ab diesem Zeitpunkt keine Zugangsberechtigung mehr“, so Lindenau, „damit setzt die Hansestadt die sogenannte 2G-Regel unter Anwendung des Hausrechtes um.“ Die Freiheit des Einzeln höre da auf, wo sie die Mehrheit gefährde, erklärt der Verwaltungschef: „Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto größer wird die Chance, dass wir gemeinsam diese schwierige Lage meistern und in unser normales Leben zurückkehren können.“

Konkret gilt 2G für folgende Einrichtungen: die Stadtbibliothek inklusive der Stadtteilbibliotheken, das Archiv, die Museen, die Volkshochschule, die Lübecker Schwimmbäder, das Theater Lübeck und die Musik-und Kongresshalle.

Das sind die Ausnahmen von 2G

Ausgenommen von der 2G-Regel in diesen Einrichtungen sind außerschulische Bildungsangebote wie Integrations-, Berufssprach-, Erstorientierungs-und Starterpaket-für-Flüchtlinge-Kurse, wenn der Kreis der Teilnehmer im Wesentlichen unverändert bleibt und alle eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ausgenommen sind des Weiteren Kinder-und Jugendliche bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres sowie Menschen, die sich nicht impfen lassen können und ein ärztliches Attest vorlegen können. In Bibliotheken und Archiven dürfen vorbestellte Medien abgeholt werden.

Der Zugang zu städtischen Behörden, die eine hoheitliche Aufgabe wahrnehmen oder Genehmigungen erteilen, bleibt weiterhin auch ohne einen 2G-Nachweis möglich. Hierzu zählen unter anderem das Ordnungsamt und der Bürgerservice, der Bereich Soziale Sicherung oder das Gesundheitsamt. Die Maskenpflicht gilt in allen Gebäuden und Servicebereichen der Hansestadt unverändert.

2G gilt auch für Weihnachtsmärkte in Innenräumen

Die 2G-Regelung wird auch Auswirkungen auf die Weihnachtsstadt des Nordens haben. Bürgermeister Jan Lindenau und Wirtschafts- und Gesundheitssenator Sven Schindler (beide SPD) haben sich mit den Veranstaltern und der Hotellerie abgestimmt. „Der Verband Frau und Kultur, der im städtischen Heiligen-Geist-Hospital den beliebten Weihnachtsmarkt durchführt, hat mir bestätigt, bereits jetzt mit 2G-Regeln zu planen“, so Schindler.

„Wir unterstützen die Umsetzung der 2G-Regel für Weihnachtsmärkte in Innenräumen. Der Gesundheitsschutz geht vor“, erklärt Pastor Bernd Schwarze für die Petri-Kirche. Auch der Hotel- und Gaststättenverband unterstützt die Linie der Hansestadt. Der Vorsitzende Frank Denker: „Wir empfehlen unseren Mitgliedern die konsequente Umsetzung der 2G-Regeln in der Gastronomie.“

Bürgermeister Lindenau: „Wir müssen jetzt handeln. Regelungen ab dem 25. November greifen zu kurz, da der Weihnachtstourismus im vollen Gange ist.“ Am 25. November will das Land die neuen Corona-Maßnahmen umsetzen. „Die Weihnachtsmärkte öffnen bereits ab 22. November. Da aktuell keine gesetzlichen Regelungen zur Einschränkung des Tourismus zu erwarten sind, müssen wir rechtzeitig Maßnahmen einleiten, die die Sicherheit erhöhen“, so der Bürgermeister.

Bislang sah der Veranstalter, die Tourismusgesellschaft LTM, Weihnachtsmärkte für alle vor. Auf dem Markt, dem Koberg, in der Fußgängerzone und auf dem Schrangen sollten die Märkte mit uneingeschränktem Zugang für alle Gäste und ohne 3G-Regelung stattfinden.

Aktuell prüft die Hansestadt die Einführung einer Maskenpflicht auf allen zentralen Straßen und Plätzen der Innenstadt und auf den Weihnachtsmärkten auch unter freiem Himmel. Eine Abstimmung mit dem Land Schleswig-Holstein sei hierzu erforderlich, so Lindenau.

Die konsequente Anwendung der 2G-Regel haben Lübecker Wissenschaftler wie der Infektiologe vom UKSH, Prof. Jan Rupp, und der Epidemiologe von der Uni Lübeck, Prof. Alexander Katalinic, am Donnerstag öffentlich gefordert.

Von Kai Dordowsky