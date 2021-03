Kiel

Nach Angaben der Landesmeldestelle, bei der die Gesundheitsämter auch den Ort der jeweiligen Infektion angeben, haben sich im März bis Anfang dieser Woche insgesamt 1498 Menschen mit Corona angesteckt. 1016 davon infizierten sich im privaten Haushalt – das sind mehr als zwei Drittel. 214 Infektionen erfolgten demnach am Arbeitsplatz und 116 im Kindergarten oder im Hort. Deutlich niedriger fielen die Zahlen in allen anderen Bereichen aus: So steckten sich im Krankenhaus 51 Menschen an, in Flüchtlings- und Asylbewerberheimen 28, in Alten- und Pflegeheimen 24. An Schulen wurden fünf Inektionen gezählt.

Infektionsketten nicht überall nachvollziehbar

Ein Sprecher des Gesundheitsministerium wies darauf hin, dass Gaststätten und Hotels derzeit nicht öffnen dürfen und es dort entsprechend derzeit keine Infektionen gebe. „Sofern Infektionen im Einzelhandel stattfinden, ist das normalerweise nicht einfach nachzuvollziehen“, sagte er: In Supermärkten würden keine Kontaktdaten erhoben.

Land lehnt schärfere Kontrollen ab

Die Zahlen dienen der Landesregierung als Bewertungsgrundlage bei der Abwägung ihrer Corona-Verordnungen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) lehnt schärfere Kontrollen von Privathaushalten ab und erhält dafür von den Fraktionen im Landtag volle Rückendeckung. „Die Menschen müssen schon genug freiheitseinschränkende Maßnahmen erdulden“, sagte Hans Neve (CDU). „Wenn Kontrollen stattfinden, dann anlassbezogen – wenn zum Beispiel eine laute Party in der Nachbarschaft darauf hindeutet, dass deutlich mehr als die zugelassenen Personen dort feiern und so zum Infektionsgeschehen beitragen könnten.“

Sichere Treffpunkte schaffen

Vertreter von Grünen und Liberalen äußerten sich ähnlich. „Wir sollten ein liberaler Rechtsstaat bleiben und kein Nanny- oder Polizeistaat werden“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Zugleich forderte er, dass „sehr bald“ risikoarme Möglichkeiten für private Treffen außerhalb der eigenen vier Wände geschaffen werden – zum Beispiel auf Caféterrassen oder auf kleineren Veranstaltungen. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner verwies auf Studienergebnisse der Technischen Uni Berlin: „Das Zurückdrängen des sozialen Lebens in die Heimlichkeit“ sei demnach für einen Großteil der Infektionen verantwortlich sei.