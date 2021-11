Kiel

An der Grundschule Meldorf (Kreis Dithmarschen) breitet sich das Coronavirus aus: Wie der Kreis am Dienstag mitteilte, sind vier neue Fälle zu verzeichnen, so dass dort inzwischen 14 Kinder verteilt auf neun Klassen betroffen sind.

Für zwei Klassen hat das Gesundheitsamt Distanzunterricht bis einschließlich Freitag, 5. November 2021, empfohlen. Weiterhin wurde die Einstellung des offenen Ganztagsangebotes sowie die Kohortenbildung auf dem Schulhof empfohlen.

Der Empfehlung folgt die Grundschule Meldorf. Somit sind die Klassen 1b und 2d nun in Distanzunterricht. Da die Kinder nicht in Quarantäne geschickt werden, bittet die Grundschule darum, dass die Kinder sich täglich freiwillig auf Corona testen.

Die Kohortenbildung betrifft nicht nur die Pause. Auch das morgendliche Ankommen der Kinder wird wieder nach Kohorten getrennt. Für Eltern, Kinder, Lehrpersonal unserer Schule bietet das Gesundheitsamt zudem einen kostenlosen PCR-Test an, wenn man mit Nennung seiner Daten eine E-Mail an gesundheitsschutz@dithmarschen.de schreibt.