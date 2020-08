+++ Übersicht: Corona an Schulen +++



Unter strengen Hygiene-Auflagen sind am Montag, 10. August 2020, die Schulen in Schleswig-Holstein ins neue Schuljahr gestartet. Es gibt ein Schnupfen-Konzept und Schüler müssen sich die Hände waschen und desinfizieren. Zudem wird Schülern und Lehrern empfohlen, dass sie ab der siebten Klasse auch im Unterricht Maske tragen. Eine Maskenpflicht gibt es nicht.



Über sogenannte Kohorten soll sichergestellt werden, dass bei einem Corona-Fall nicht gleich die ganze Schule geschlossen werden muss, sondern nur die betroffene Lerngruppe zu Hause bleiben muss.



Soweit uns Informationen zu Corona-Fällen an Schulen vorliegen, listen wir sie an dieser Stelle auf. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht.



Fehlt eine Schule? Dann kontaktieren Sie uns per Mail an onliner@kieler-nachrichten.de