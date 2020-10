In Schleswig-Holstein gibt es kurz vor den Herbstferien an einigen Schulen und Kindergärten es Corona-Fälle. Ganze Schließungen sollen vermieden werden. Das Konzept des Bildungsministeriums sieht vor, dass nur betroffene Klassen bzw. Jahrgangsstufen nach Hause geschickt werden. Ähnlich wird in Kitas verfahren. Ein Überblick.