Corona in Schulen und Kitas am 4. September



Tornesch negativ



Alle Ergebnisse, der getesteten Mitschüler der am letzten Wochenende an Covid19 erkrankten Schülerin von der Klaus-Groth-Gemeinschaftsschule in Tornesch sind negativ, bei den Lehrkräften stehen noch Ergebnisse aus.



Die durch das Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne von insgesamt 14 Tagen müssen die Schüler der Klasse allerdings trotzdem einhalten.

Tests in Mölln



Am Freitag, 4. September hat das Kreisgesundheitsamt Herzogtum Lauenburg aufgrund eines positiven Covid-19-Befundes in einem Möllner Kindergarten die Kindertageseinrichtung zunächst geschlossen und für alle Kinder und das Personal Corona-Tests angeordnet. Bereits am Freitag war der Corona-Testbus der Kassenärztlichen Vereinigung zum Testen vor Ort.



Das betroffene Kind war nach Angaben des Kindergartens zuletzt am Freitag, 21. August in der Einrichtung. Im Verlauf des Tages hatte es dann aber Erkältungssymptome entwickelt und wurde nach Hause geschickt. Angesteckt hat es sich wahrscheinlich in der eigenen Familie. Nach den Richtlinien des Robert Koch-Instituts würde die Quarantäne für die Kontaktpersonen bereits am heutigen Freitag auslaufen. Um jedoch ein Weitertragen möglicher Infektionen zu identifizieren, hat das Gesundheitsamt die Tests angeordnet. Da der Kindergarten mit einem offenen Konzept arbeitet, gehören alle Kinder und Mitarbeitenden zur Test-Kohorte. Betroffen sind insgesamt 28 Kinder sowie 11 Mitarbeitende.



Sofern alle Ergebnisse noch am Wochenende eingehen und negativ ausfallen, kann die Einrichtung bereits am Montag, 7. September den normalen Betrieb wieder aufnehmen. Die Betroffenen sind durch das Gesundheitsamt informiert worden.