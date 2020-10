+++ Corona an Schulen und Kitas, 29.09.2020 +++



In einem Kindergarten in Klein Rönnau (Kreis Segeberg) ist eine zweite Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das erste positive Ergebnis einer Mitarbeiterin lag dem Infektionsschutz am Sonnabend vor. Daraufhin sind am Sonntag 15 Kollegen sowie 45 Kinder, die zum möglichen Ansteckungszeitraum die Einrichtung besucht haben, in einer ortsansässigen Arztpraxis getestet worden. Am Montag wurden weitere drei Mitarbeiter und fünf Kinder getestet. Bis auf den Test der zweiten Erzieherin sind die bisher vorliegenden Testergebnisse negativ. 13 Testergebnisse stehen noch aus.



Bis zum Vorliegen aller Testergebnisse bleibt die Einrichtung geschlossen. Wann und wie der Kindergarten wieder öffnen kann, entscheidet der Infektionsschutz dann in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung.



In der vergangenen Woche sind diverse Corona-Fälle in Schulen, einer Kita und einer Asylunterkunft im Kreis Pinneberg bekannt geworden. Dem Gesundheitsamt liegen inzwischen die allermeisten Testergebnisse vor, die bisher alle negativ sind bis auf den am Montag vermeldeten Folgefall in der Fröbel-Kita Wasserstrolche in Wedel. Der Betrieb in der Elementargruppe findet seit Dienstag wieder statt. Die Krippengruppe bleibt weiterhin in Quarantäne.



Folgende Änderungen gibt es noch im Kreis Pinneberg:



Die Kinder der 8. Klasse in der Gottfried-Semper-Schule in Barmstedt können wieder in die Schule.



In der Johannes-Schwennesen-Schule in Tornesch wurde eine Nachmittagsgruppe nachgetestet. Ein Großteil der dritten Klassen ist in Quarantäne.



Für alle anderen Schulen bleiben die getroffenen Maßnahmen erhalten. Das betrifft die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule in Elmshorn, die Gebrüder-Humboldt-Schule in Wedel, die GuGs an der Bek in Halstenbek und das Schulzentrum Nord in Pinneberg.



Die Quarantänen in der GuGs in Pinneberg und in der Theodor-Heuss-Schule in Pinneberg laufen in dieser Woche aus. Hier sind keine weiteren Folgefälle bekannt geworden.



Im Zusammenhang mit dem Pflegeheim in Heist sind ebenfalls keine weiteren positiven Testergebnisse bekannt geworden.