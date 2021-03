Immer mehr Jahrgänge werden wieder in Klassenzimmern unterrichtet, auch ein Großteil der Kitas in Schleswig-Holstein ist zurück im Regelbetrieb. Doch nicht alle Mitarbeiter und Kinder bleiben - trotz der Hygienemaßnahmen und Tests - von Corona verschont. Wo es aktuell Fälle gibt, erfahren Sie in unserer Übersicht.