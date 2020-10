Noch sind Herbstferien in Schleswig-Holstein - doch nicht alle Kinder sind verreist. Manche werden in Krippen und Kindergärten betreut. Sofern es keinen Corona-Fall gibt. Wo Mitarbeiter und Kinder in Quarantäne geschickt werden, erfahren Sie in unserer Übersicht. Nach den Ferien listen wir auch wieder Schulen auf.