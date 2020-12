Die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein steigen rasant, deshalb gibt es ab Mittwoch, 16.Dezember 2020 auch keine Präsenzpflicht mehr an Schulen und Kitas. Wo Mitarbeiter und Kinder in Quarantäne wegen eines Corona-Falls in Quarantäne geschickt worden sind, erfahren Sie in unserer Übersicht.