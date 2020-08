In einigen Schulen und Kindergärten gibt es Corona-Fälle. Ganze Schulschließungen sollen vermieden werden. Das Konzept des Bildungsministeriums sieht vor, dass nur betroffene Klassen bzw. Jahrgangsstufen nach Hause geschickt werden. Ähnlich wird in Kitas verfahren. Ein Überblick.

An diesen Schulen und Kitas gibt es Corona-Fälle

Von KN-online (Kieler Nachrichten)