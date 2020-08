+++ Corona-Fälle an Schulen und Kitas, 14.08.2020 +++



Nach Angaben des Bildungsministeriums sind Stand Freitag an 14 Schulen im Land einzelne Schülergruppen (Kohorten) vorsorglich nicht im Präsenzunterricht unterrichtet worden. Welche Schulen das sind, nannte das Ministerium nicht.



In einer KiTa in Uetersen wurde ein Kind positiv auf Corona getestet. Dem Kind geht es gut. Es befindet sich mit seiner Familie in häuslicher Quarantäne. Die Familie war aus dem Urlaub in einer nicht vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet benannten Region im Balkan nach Deutschland zurückgekehrt. Es bestand also keine Quarantäne- oder Testpflicht. Insofern ist das Kind am Dienstag ganz normal in die Elementargruppe der Kita in Uetersen gegangen. Die KiTa-Leitung hatte die Familie – alle ohne Symptome – vorsichtshalber zur Testung geschickt. Alle sind negativ. Alle direkten Kontaktpersonen - darunter knapp 40 Kinder - müssen jetzt erst einmal zu Hause bleiben. Nicht davon betroffen sind Kontakte der Kontakte – also die Eltern und Geschwister von den Kindern aus der Elementargruppe, in der das positiv getestete Kind noch am Dienstagvormittag gespielt hatte. Betroffen sind aber vier Erzieherinnen der Einrichtung und weitere Kinder aus einer anderen Gruppe in der KiTa, die gemeinsam im Freien gespielt hatten.



Eine bei einer Einschulungsfeier am Mittwoch in Norderstedt anwesende erwachsene Person (keine Schulbeschäftigte) ist am Donnerstag positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die erkrankte Person hat sich glaubhaft an das Abstandsgebot gehalten und wo nötig Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Kontaktpersonen wurden ermittelt, aber nicht an der Schule. „Einschneidende Infektionsschutzmaßnahmen wie Quarantänisierung von Schüler*innen, Lehrkräften, Klassen oder gar eine Schließung sind daher derzeit nicht erforderlich“, sagt Amtsarzt Dr. Boris Friege. Die Schule hatte für die Feierlichkeit ein schlüssiges Hygienekonzept erarbeitet und auch umgesetzt.



In Kiel warten die drei von Corona-Fällen betroffenen Schulen auf die Testergebnisse. Voraussichtlich am Wochenende ist damit zu rechnen.