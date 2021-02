Nach Monaten des Distanzlernens sind seit Montag, 22. Februar 2021 die Kinder zurück in den Grundschulen und Kitas, ebenfalls werden Abschlussklassen im Klassenzimmer unterrichtet. Wo Mitarbeiter und Kinder in Quarantäne wegen eines Corona-Falls in Quarantäne geschickt worden sind, erfahren Sie in unserer Übersicht.