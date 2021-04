+++ Weiterer Corona-Fall an Kieler Schule, 29.03.2021 +++





An dergab es am Montag der vergangenen Woche einen weiteren Corona-Fall, wie die Einrichtung am 29. März bestätigte. Ein Kind, das in privatem Rahmen getestet wurde, habe ein positives Testergebnis gehabt, sagt der Schulleiter Cay Tonner. Die Schülerinnen und Schüler, die in der Klasse in der Nähe des betroffenen Kindes saßen, mussten vorsorglich ebenfalls in Quarantäne.Entwarnung konnte Tonner hingegen bei einem positiven Schnelltest in der Schule vom letzten Mittwoch geben – das Ergebnis wurde durch einen anschließenden PCR-Test nicht bestätigt. Bei einem anderen Kind war durch den Schnelltest bereits in der vergangenen Woche eine Corona-Infektion entdeckt worden.