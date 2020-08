+++ Corona an Schulen und Kitas, Stand 20.08.2020 +++



Seit Schulbeginn gab es an den rund 800 Schulen im Land 6 bestätigte Corona-Fälle, 4 bei Schülern, 2 bei Lehrern. An 15 Standorten blieben Schüler vorsorglich zu Hause, 25 einzelne Kohorten waren nicht im Präsenzunterricht. Somit konnte an 98 Prozent der Schulen im Land regulär Unterricht stattfinden.



Wie der Kreis Rendsburg-Eckernförde am Donnerstag mitteilte, wurde eine Person an der Gemeinschaftsschule Altenholz positiv auf Corona getestet. Daraufhin mussten 57 Schüler der 9. Jahrgangsstufe zu Hause bleiben. Die betroffenen Schüler sollen am Freitag auf Corona getestet werden.



Auch in Norderstedt muss eine Klasse vorsorglich in Quarantäne. An der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 22 Klassenkameraden werden vom Kreis Segeberg am Sonnabend getestet. Ob und wie Lehrer betroffen sind, wird derzeit ermittelt.



Bei einem Schüler des Regionalen Bildungszentrum in Itzehoe wurde eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Dies teilte der Kreis Steinburg am Donnerstagabend mit. Der Schüler hatte Kontakt zu 20 weiteren Schülern und sechs Lehrkräften. Der betroffene Personenkreis wird am Freitag auf Corona untersucht und befindet sich bereits in häuslicher Absonderung. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit alle eventuellen weiteren Kontakte.