Wasser, Wellen, Weite, Wind – es gibt viele Orte, die genau das bieten, und die nicht nur bei Sonnenschein reizvoll sind. Daher möchten wir alle Leserinnen und Leser ermuntern, uns ihre Tipps zu verraten.

Laden Sie Ihr Lieblingsmotiv hoch!

Und wie könnte das besser funktionieren als über Fotos, die Lust auf einen Ausflug machen? Was ist Ihr Ostsee-Tipp, um für ein paar Stunden der Pandemie und einer Flut negativer Nachrichten zu entkommen? Herbst- und Wintermotive ihrer Lieblingsorte können Sie bis zum 31. Januar auf KN-online hochladen.

Natur als Stimmungsaufheller

Ob reizvolle Detailansicht oder inspirierende Landschaftsaufnahme, ob Natur pur oder der Schnappschuss mit Kind und Kegel, alles ist erlaubt – wenn es nur die Stimmung hebt und an der Ostsee spielt. Wir freuen uns auf ihre Tipps und schöne Bilder!

Gerne auch bei trübem Wetter

Übrigens: Gerade an Wochenenden und bei schönem Wetter kann es an manchen Stellen voll werden. Eine Maske einzustecken ist also nie falsch – genauso wenig, wie ein Ausflug unter der Woche oder bei etwas trüberem Wetter. Der Erholungswert leidet garantiert nicht.

