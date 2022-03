Kiel

Das Smartphone mit dem Impfnachweis ist schon halb gezückt, als Carl-Peter Lagoni am Sonnabendnachmittag das Restaurant „Mango’s“ in Kiel betreten will. So wie immer –Gewohnheit. Dann fällt ihm ein: Den Impfnachweis braucht er gar nicht mehr, um ins Restaurant zu gelangen. Maske auf und reingehen. Kontrolle am Eingang ade.

Es ist mehr als ein halbes Jahr her, als 3G plötzlich nicht mehr ausschließlich eine Bezeichnung für einen alten Mobilfunkstandard darstellte. Geimpft, genesen oder getestet war der neue Standard in Gastronomie, Fitnessstudios oder bei Friseuren. Die G-Regel wandelte sich zwischenzeitlich – 2G oder 2G plus –, das G in verschiedenen Varianten wurde Normalität. Und jetzt? Ist es fast überall Geschichte – mit Ausnahme von sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern.

3G-Aus in Kiel: Freude und Skepsis bei Gastronomen

Im „Mango’s“ hat Inhaber Torsten Lowack am Sonnabend deswegen seine Tafel abgehängt, auf der Gäste zuvor auf 3G hingewiesen worden sind. Gäste wie Lagoni finden das „okay“ – er ist geboostert, sieht es nicht mehr ein, Rücksicht auf die Ungeimpften zu nehmen. Ein Schritt zurück in die Normalität – wie auch immer die am Ende wirklich aussehen wird.

„Wir freuen uns über Lockerungen, aber sehen sie auch mit einem etwas argwöhnischem Auge“, sagt Lowack. Klar, die Krankenhäuser stehen nicht kurz vor dem Kollaps. Aber dennoch sind da die Rekord-Inzidenzen, die vielen Corona-Fälle.

Auch Safa Esfandiar, Betreiber des Restaurants „Cotidiano“ an der Kiellinie, blickt deswegen mit „einem lachenden und einem weinenden Auge“ auf das 3G-Aus. Es sei „ein bisschen Skepsis dabei.“ Die Corona-Teststation, die er vor seinem Restaurant aufgebaut hat, bleibt. „Wir wollen das unseren Gästen weiter anbieten, wenn sie sich damit sicherer fühlen.“

Dehoga Schleswig-Holstein freut sich auf Ende der Maskenpflicht

Die Jubelstürme bleiben verhalten. Doch natürlich gibt viele positive Seiten. Zum Beispiel, dass die lästige Kontrolle am Eingang wegfällt, die Zeit und Mitarbeiter in Anspruch nahm und damit auch Geld kostete. Keinen Ärger mehr mit Gästen, die die Regeln nicht akzeptieren wollten. Und möglicherweise wieder mehr Kundschaft – wobei das mit 3G auch kein Problem war, berichtet Lowack.

Vorm Cotidiano in Kiel kann man sich weiterhin testen lassen. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Das Ende für 3G ist der erste Schritt zurück zu einem Leben ohne Einschränkungen. Der zweite Schritt soll am 2. April folgen. Dann sind auch die Masken im Restaurant oder Einzelhandel keine Pflicht mehr. Für Axel Strehl, Präsident des Dehoga Schleswig-Holstein, ein begrüßenswerter Schritt. „Wenn die Masken fallen, freuen wir uns sehr“, sagt er.

Gastronomen wie Torsten Lowack sind der Meinung, dass die Maskenpflicht im Restaurant eher überflüssig ist. Zumindest beim kurzen Weg zur Toilette geht – ein flüchtiger Moment, an dem man am Nachbartisch vorbeigeht. „Wenn wir hier aber ein Buffet anbieten, ist die Maske aber weiter wichtig“, sagt er. Dann stehen die Gäste länger beieinander.

Corona in Kiel: Gastronomen rechnen mit neuen Einschränkungen im Herbst

Einiges wird sowieso von der Pandemie bleiben. Die Luftreiniger, die Lowack extra angeschafft hat. Oder die Desinfektionsmittelspender. Aber ist mit den Lockerungen überhaupt die Zeit gekommen, auf die Pandemie zurückzublicken? Lowack ist sich da nicht so sicher. „Corona kommt im Herbst wieder“, meint er.

Auch bei Safa Esfandiar laufen schon die gedanklichen Vorbereitungen. Die Risikokalkulation. Für den Fall, dass er die 3G-Schilder oder die Hinweise auf die Maskenpflicht wieder an der Außentür anbringen muss.

Er rechnet damit, dass der kommende Herbst wieder Einschränkungen mit sich bringen wird. „Corona ist noch nicht vorbei“, sagt er. Bei diesem unberechenbaren Virus müsse man mit allem rechnen – auch damit, dass die Normalität in ein paar Monaten wieder anders aussieht.