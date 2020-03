So erklärt man seinem Kind Corona

Kiel

Die Welt im Ausnahmezustand. Schulen, Kindergärten, Geschäfte sind geschlossen, die Straßen verwaist, die Menschen bleiben zu Hause. Wie erkläre ich meinen Kindern, was hier gerade passiert? Sonja Ehrhardt (36) arbeitet in der DRK Kita im Stadtfeldkamp und ist Gruppenleiterin der Seeräubergruppe. Seit zehn Jahren ist sie Erzieherin mit Herz und Seele und weiß, wie man vor allem die ganz Kleinen jetzt am besten informiert. Ein Gespräch über springende Viren, gründliches Händewaschen und das Abenteuer in der Krise.

Ich stelle fest, dass viele Eltern derzeit unsicher sind, wie sie ihrem Kind erklären sollen, warum es nicht mehr in den Kindergarten oder die Grundschule darf. Diese Frage lässt sich aber leider nicht umgehen. Denn die Kinder merken ja, dass im Moment alles anders ist und sie nicht mehr mit ihren Freunden spielen können. Jetzt ist es wichtig, ehrlich zu sein, ohne dem Kind Angst zu machen.

Ich denke, es ist wichtig, dem Kind zu sagen, dass es ein Virus in der Welt gibt, das sich Corona nennt und das sich gerne und schnell auf andere Menschen setzt und diese krank macht.

Mit dieser Aussage allein ja. Wichtig ist es, Hoffnung zu machen. Wir Erwachsenen müssen signalisieren, dass wir zuversichtlich sind, die Situation in den Griff zu bekommen. Wir müssen erzählen, dass wir Menschen dieses Virus austricksen wollen. Dass wir deshalb beschlossen haben, erstmal keine anderen Menschen zu treffen, damit das Virus nicht auf unsere Freunde oder andere Familienmitglieder wie Oma und Opa springt und auch diese krank macht.

Das hängt davon ab, wie man das verpackt. Hoffnung und Zuversicht spielt jetzt eine große Rolle. Wie wäre es, wenn Sie von Alltags-Helden erzählen? Von Pflegern und Krankenschwestern, von Ärzten und Wissenschaftlern. Von Menschen also, die sich dafür einsetzen, dass wir alle gut durch die Krise kommen. Und im Grunde kann jeder von uns, zu so einem Helden werden. Wenn er denn die derzeitigen Regeln einhält. So können auch die Kinder schon zu Helden in dieser Zeit werden.

Eltern sollten ihre Kinder aufklären, wie wichtig gerade das regelmäßige Händewaschen ist. Dass das Niesen in die Armbeuge auch innerhalb der Wohnung nötig ist. Eine Aufgabe der Eltern ist es jetzt zudem, die eigene Aufgeregtheit, die eigenen Ängste nicht auf die Kinder zu übertragen. Eltern können ihren Kindern jetzt hilfreich zur Seite stehen, indem sie ihnen sagen: „Wir nehmen uns jetzt Zeit. Zeit nur für uns, in der wir gemeinsam all die schönen Sachen zu Hause machen, die uns in den letzten Monaten nicht möglich waren, weil wir viel arbeiten mussten. Ich bin jetzt für dich da und genieße es.“

Natürlich haben die Eltern auch noch weitere Aufgaben im Haus zu tun und können nicht 24 Stunden am Tag neben ihren Kinder sitzen. Das ist auch nicht notwendig, den die Kinder lieben es, sich auch mal auf etwas Eigenes zu konzentrieren. Das Freispiel ist ein wichtiger Aspekt in der kindlichen Entwicklung und gehört genau wie in Kitas als auch in Grundschulen und zu Hause zum Erleben des Kindes dazu. Wichtig ist es nur, dem Kind zu signalisieren, ich bin für deine Fragen immer da und nehme dich und deine Gefühle ernst.

Lesen Sie mit ihrem Kind zusammen Geschichten. Malen Sie gemeinsam ein Bild. Basteln Sie vielleicht schon Ostergeschenke. Musizieren Sie mit ihrem Kind, und seien sie ganz dicht bei ihrem Kind. Nur so entsteht ein Gefühl der Nähe und des Vertrauens.

Ihr Kind wird womöglich oft die gleichen Fragen stellen, weil es auch in ihrem Kind arbeitet. Bleiben sie ruhig und entspannt. Erklären Sie es so lange und oft, wie ihr Kind danach fragt. Verharmlosen Sie nicht die Sorgen und Ängste Ihres Kindes. Nehmen Sie es ernst und signalisieren, dass es normal ist, sich vor Dingen zu fürchten. Vielleicht entwickeln Sie gemeinsam ein kleines Theaterstück zu diesem Thema, um etwas Leichtigkeit hineinzugeben. Oder vielleicht machen Sie einen Wettbewerb, wer ein noch schlimmeres Virus malen kann. Wichtig ist, dass das Thema kein Tabu ist. Verarbeiten Sie die Krise jetzt gemeinsam. Und sollten Sie mal Fragen nicht beantworten können, ist das nicht schlimm. Spekulieren und schwindeln Sie dann nicht, sondern finden Sie im Internet gemeinsam die Antworten rund um Corona heraus.

Kinder sind stärker und schlauer als Eltern manchmal denken. Sie werden an dieser neuen Situation wachsen. Es wäre schön, wenn es in den Augen der Kinder jetzt eine Zeit ist, in der es endlich viel Zeit gibt, um mit Mama und Papa, oder Mama und Mama oder auch Papa und Papa zu spielen.

Und wie. Einige meiner Kollegen und ich nehmen, um den Kontakt zu halten, regelmäßig kleine Videos auf. Darin lesen wir Bücher vor oder singen Lieder. So bereiten wir den Kindern aus unserem Kindergarten eine kleine Freude und geben ihnen ein Stück Normalität zurück. Das kommt bei den Kindern ganz prima an. So sehen sie ihre Erzieherinnen auch in Zeiten von Corona.

