Wie steht es um Urlaub in Skandinavien?

Kiel

Die derzeit eingeschränkte Reisefreiheit innerhalb der EU soll schrittweise zurückkehren - die Bundesregierung macht Hoffnung, dass der Sommerurlaub im Ausland doch noch klappen könnte. Er sehe „gute Chancen, dass die Menschen im Sommer in ihre liebsten europäischen Urlaubsregionen reisen können“, sagte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß ( CDU).

Außenminister Heiko Maas ( SPD) zeigte sich nach ersten Beratungen mit den Nachbar- und Urlaubsländern zuversichtlich, die bestehende Reisewarnung zumindest für die EU nach dem 14. Juni wieder aufheben zu können. Man sei diesem Ziel „ein gutes Stück näher gekommen“. Wir werfen einen Blick auf die Lage unserer skandinavischen Nachbarn.

Anzeige

DÄNEMARK: Erste Lockerungen ab Montag

Als eines der ersten Länder Europas hatte Dänemark im Kampf gegen Corona am 14. März seine Grenzen dichtgemacht. Touristen und andere Ausländer ohne konkreten Einreisegrund kommen seitdem nicht mehr ins Land. Das warf nicht nur die Reisepläne deutscher Frühjahrsurlauber über den Haufen, sondern auch die Finanzen der dänischen Ferienhausbetreiber, deren Gäste großteils aus Deutschland stammen.

Weitere KN+ Artikel

Wer eine Sommerreise nach Kopenhagen oder an die dänische Küste plant, für den besteht Hoffnung: Regierungschefin Mette Frederiksen hatte sich in einer TV-Debatte offen für die Möglichkeit gezeigt, Touristen bald ins Land zu lassen, die etwa mit einem Mietvertrag für ein Ferienhaus oder mit einer Hotelreservierung den Grund ihrer Einreise nachweisen könnten. Dies müsse aber erst in politischen Gesprächen diskutiert werden, schränkte Frederiksen ein.

Bereits am Montag soll die Einreise nach Dänemark für Familien gelockert werden. Ein Fahrplan für das Wiederanfahren des Tourismus soll bis zum 29. Mai 2020 stehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

SCHWEDEN : Einreiseverbot bis 15. Juni

Von der dänischen Entscheidung dürften auch die Reisen vieler Schweden-Urlauber abhängen. Denn wer beispielsweise mit dem Auto nach Schweden reisen möchte, der fährt in der Regel über Dänemark.

Eine Alternative kann die Anreise per Fähre etwa von Kiel, Rostock oder Travemünde sein, die Strecken werden weiterhin befahren. Flüge aus Deutschland in Richtung Stockholm oder Göteborg gibt es momentan kaum und wenn, dann lediglich aus Frankfurt.

Darüber hinaus besteht in Schweden bis vorläufig zum 15. Juni ein Einreiseverbot - dies gilt jedoch nicht für Länder der EU und der Europäischen Freihandelszone.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

NORWEGEN : Grenzen sind bis 20. August geschlossen

Seit Mitte März liegen die Fähren "Color Magic" und "Color Fantasy" in Oslo. Ursprünglich sollte der Dienst nur bis zum 26. März ruhen, dann bis 14. April. Jetzt hat die Reederei den Termin für die Rückkehr der Fähren erneut verschoben. Grundlage sind die Maßnahmen der norwegischen Regierung zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie.

Die norwegischen Grenzen sind bis zum 20. August für Touristen, Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis oder Arbeitserlaubnis geschlossen. Bis zum 20. Juli will die norwegische Regierung entscheiden, ob Deutsche in diesem Sommer einreisen dürfen. Für die Einwohner der nordischen Nachbarländer soll es dazu schon am 15. Juni eine Entscheidung geben.



Menschen mit norwegischem Reisepass oder einer Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis, die aus einem anderen Land einreisen, müssen nach der Ankunft für zehn Tage in Heimquarantäne – selbst dann, wenn keine Symptome vorliegen. Bei Anzeichen von Symptomen müssen die Einreisenden sofort in Isolation.



Die wichtigsten Flughäfen sind geöffnet. Alle norwegischen Bürger und Personen, die in Norwegen arbeiten, werden weiterhin in das Land gelassen. Diese Ausnahmen gelten auch für Bürger des Europäischen Wirtschaftraumes (EWR) und deren Familienmitglieder, die ihren Wohnsitz in Norwegen haben. Zudem gibt es Ausnahmen für EWR-Bürger, die in Norwegen arbeiten.



Ziel ist es, ab dem 15. Juni Wasserparks und Schwimmbäder für das allgemeine Publikum zu öffnen, sofern die Gesundheitsbehörden in Zusammenarbeit mit der Industrie Maßnahmen zur Infektionskontrolle festgelegt haben.

FINNLAND : Vor 14. Juni kein Urlaub möglich

Zwar fährt Finnland nach und nach die Corona-Maßnahmen zurück, doch ist vor dem 14. Juni 2020 noch nicht an Urlaub in Finnland zu denken. Unklar ist, ob die Maßnahme verlängert wird.

Wer aktuell einreisen darf: Seit dem 14. Mai sind die Grenzen offen für arbeitsbedingte und wichtige Reisen aus dem EU-Schengen-Raum. Internationale Reisende aus dem Schengen-Raum der EU können einreisen, wenn sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Finnland haben oder einen wesentlichen Grund dafür haben. Einreisenden wird empfohlen, sich bei ihrer Ankunft 14 Tage lang selbst zu isolieren und Zeit nur zu Hause oder am Arbeitsplatz zu verbringen.

Internationale Passagierflüge werden nur an den Flughäfen Helsinki, Turku und Mariehamn abgefertigt. Restaurants öffnen ab dem 1. Juni schrittweise, es kann jedoch zu Einschränkungen hinsichtlich der Öffnungszeiten kommen. Ab dem 1. Juni sind auch nach und nach wieder kulturelle Veranstaltungsorte möglich. Großveranstaltungen mit mehr als 500 Personen sind jedoch erst ab dem 31. Juli gestattet.