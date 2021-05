Kiel

Es ist eine Nachricht mit Knalleffekt: Die Vergütung von Corona-Bürgertests ermöglicht offenbar groß angelegten Betrug. Das geht aus Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hervor. Demnach werde die korrekte Abrechnung von Schnelltests unzureichend geprüft. In Nordrhein-Westfalen rechnen demnach einige Testanbieter mehr Tests ab, als sie eigentlich durchgeführt haben. Besteht diese Gefahr auch in Schleswig-Holstein? Wie gut werden die Testzentren kontrolliert?

Testzentren können 18 Euro pro Bürgertest abrechnen

Um diese Frage zu beantworten, ist zunächst ein Blick auf den genauen Ablauf notwendig. Wer ein Testzentrum betreibt, kann pro Bürgertest 18 Euro abrechnen. Die registrierten Testzentrums-Betreiber müssen dazu monatlich Angaben zu entstandenen Kosten durch Bürgertests an die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) schicken. Weitere Nachweise sind nicht erforderlich.

Die KVSH leitet die Daten dann an das Bundesamt für Soziale Sicherung weiter, die der KVSH das Geld überweist. Die KVSH verteilt das Geld daraufhin an die Testzentren. Dabei geht es um hohe Summen: Deutschlandweit hat das Bundesamt im April und Mai rund 659 Millionen Euro an die Kassenärztlichen Vereinigungen ausgezahlt. Wie viel die KVSH davon bekommen hat, konnte sie am Freitag auf Nachfrage nicht nennen. Die 659 Millionen beziehen sich auch auf andere Kostenstellen und nicht nur auf die Bürgertests.

Betrug mit Corona-Tests: Landesregierung prüft zukünftige Kontrollen

Aber wer kontrolliert, ob die Testzentren auch die korrekten Zahlen schicken? Die KVSH sieht sich als Vermittler. Man überprüfe ausschließlich formale Aspekte der Meldungen der Testanbieter, sagt KVSH-Sprecher Nikolaus Schmidt. Mehr sei nicht möglich, da gemäß Datenschutz die übermittelten Angaben der Anbieter keinen Bezug zu getesteten Personen aufweisen dürfen.

Auch vom Bundesamt für Soziale Sicherung heißt es, dass man für eine Überprüfung der gemeldeten Zahlen nicht zuständig sei. Das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium teilt auf Anfrage mit, dass innerhalb der Landesregierung ein Austausch über zukünftige Kontrollen stattfinde. Heißt übersetzt: Bisher gab es solche Kontrollen nicht. Dem Ministerium liegen keine Fälle von Betrug vor, auszuschließen sei es aber nicht, so ein Sprecher.

856 Teststationen in Schleswig-Holstein

Und was sagen die Betreiber der insgesamt 856 Teststationen in Schleswig-Holstein? Thomas Lorentz vom Kieler Labor Krause schickt unserer Zeitung direkt eine 16-seitige Dokumentation über die Schnell- und PCR-Test-Anzahl seit Beginn der Pandemie. Insgesamt 21.000 Antigen-Schnelltests wurden demnach in der vergangenen Woche an den 15 Teststationen des Labors in ganz Schleswig-Holstein gemacht. „Bislang wurden wir noch nicht überprüft“, sagt Lorentz. „Aber wir könnten jederzeit jeden einzelnen Test, den wir gemacht haben, belegen.“

Auch andere angefragte Testzentren versichern, ihre Daten genau zu dokumentieren. „Es wäre fatal für mich, falsch abzurechnen“, sagt Lorentz. Tatsächlich drohen laut Gesundheitsministerium bei einer vorsätzlichen Falschmeldung der Zahlen neben der Schließung der Teststation auch strafrechtliche Konsequenzen.

Von Jonas Bickel und Kristiane Backheuer