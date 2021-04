Kiel

Günther äußerte sich grundsätzlich positiv zur geplanten Veränderung des Infektionsschutzgesetzes durch Bund und Länder. "Es bleibt bei der grundsätzlichen Bereitschaft Schleswig-Holsteins, das Infektionsschutzgesetz so zu verändern, dass bei regional steigenden Inzidenzen über 100 überall in Deutschland mit gleicher Konsequenz gehandelt werden muss", so Günther. Das Ziehen der Notbremse habe sich in Schleswig-Holstein als sehr effektiv erwiesen.

Günther lehnt automatische Ausgangssperren ab

Das Gesetz solle allerdings zielgenau wirken. Deswegen fordert Günther, dass das Prinzip „Draußen geht mehr als drinnen“ im Gesetz verankert werde. Führende Aerosolforscherinnen und -forscher hatten am Montag in einem Brief an die Bundesregierung nochmal mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die Ansteckungsgefahr vor allem in Innenräumen liege.

Günther will sich dafür einsetzen, dass der Einzelhandel weiterhin bei einer Inzidenz über 100 Click & Collect anbieten darf. Zudem solle eine Ausgangssperre nicht automatisch ab einer Inzidenz von 100 in Kraft treten, sondern "eine individuelle Ultima Ratio nach der Abwägung der regionalen Gegebenheiten sein." Das habe man in der Vergangenheit in Schleswig-Holstein schon so praktiziert.

Günther will Modellregionen schützen

Auch Modellregionen will Günther schützen. Das Gesetz dürfe diese nicht verhindern, "indem praktisch neue Beherbergungsverbote für Reisende aus Kreisen mit Inzidenzen von über 100 eingeführt werden." Für Sicherheit sorge das bereits vorgesehene, extrem strenge Testregime sowie die wissenschaftliche Begleitung.

Die Landesregierung habe diese Forderungen auf Bundesebene eingebracht und erwarte nun das Ergebnis der Beratungen, so Günther weiter.

Festhalten an strengeren Regeln

In Bereichen, in denen die aktuellen Corona-Regeln in Schleswig-Holstein strenger seien als im Gesetzesentwurf, will Günther sich die Möglichkeit offen halten, an den bisherigen Regeln festhalten. Der Ministerpräsident nennt als Beispiel die Regeln für Corona-Tests bei körpernahen Dienstleistungen.

Wirtschaftsminister Buchholz (FDP) kritisiert Ausgangssperren scharf

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hatte grundsätzliche Ausgangssperren ab einer Inzidenz von 100 zuvor als „völlig unangemessen“ bezeichnet. Pandemiebekämpfung dürfe „nicht mit dem Holzhammer“ erfolgen. Da die FDP einer solchen Neuregelung nicht zustimmen würde, müsste sich Schleswig-Holstein bei der Abstimmung im Bundesrat enthalten.