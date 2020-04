Das halten KN-Leser von den Lockerungen

Kiel

Eine klare Mehrheit der Teilnehmer begrüßt, dass die Kontaktsperre nicht gelockert worden ist. Erleichterungen für die Gastronomie befürwortet etwa die Hälfte der Umfrageteilnehmer, die andere Hälfte will vorerst keine Lockerungen für Restaurants oder Bars. Ähnlich kontrovers wird die Entscheidung gesehen, Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern wieder zu öffnen. In Sachen Sommerurlaub haben die meisten Menschen offenbar keine Illusionen mehr: Nur jeder Fünfte glaubt der Umfrage zufolge noch an einen Urlaub außerhalb Schleswig-Holsteins.

