Es ist ein detaillierter Vorschlag, den die Landesregierung vergangene Woche vorgelegt hat: Einzelhandel, Kneipen und Museen sehen, ab welcher Inzidenz sie ab dem 15. Februar mit Lockerungen rechnen könnten. Nur bei den Diskotheken bleibt die Perspektive düster. Vielmehr: Es gibt sie nicht. „Schließung“ steht bei jeder der vier Stufen.

„Die Situation ist für uns nicht neu“, sagt Johann Schwarz, Inhaber des Klubs Die Villa in Kiel. Schon im Juni 2020 hatte Schleswig-Holstein einen Stufenplan vorgestellt, der ab bestimmten Zeitpunkten Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorsah. „Auch da wurden Diskotheken nicht erwähnt.“

"Eine gesamte Branche wir vergessen"

„Das ist ein Schlag ins Gesicht“, stellt Knut Walsleben fest, Präsident des Bundesverbands deutscher Diskotheken und Tanzbetriebe (BDT). Der Verband habe die vergangenen Monate in engem Austausch mit der Landesregierung gestanden und erst kürzlich ein aufwendiges Stufenkonzept für die Öffnung der Diskotheken vorgelegt. „Und nun finden wir nicht einmal Erwähnung in dem Perspektivplan. Eine gesamte Branche und ihre Mitarbeiter werden hier vergessen.“

„Natürlich ist die Situation mies für uns“, sagt Marc Wolf, einer der Betreiber des Luna-Clubs in Kiel. „Aber solange die Gefahr besteht, dass sich Menschen bei uns anstecken können, wollen wir auch gar nicht öffnen.“ Ihm und seinen Kollegen sei bewusst, dass Klubs zu Virenherden werden könnten, bis keine Durchimpfung stattgefunden hat.

Warten auf die Corona-Hilfen

„Bis dahin sind wir zu einhundert Prozent von den Corona-Hilfen abhängig“, sagt Wolf. Die würden jedoch teils mit erheblicher Verzögerung fließen. „Auf die zweite Tranche der Dezemberhilfen warten wir noch immer.“ Die Existenz des Klubs sei durch die Krise nicht gefährdet, doch für die Betreiber persönlich habe die Zeit enorme finanzielle Einschränkungen zur Folge.

Für besonders von der Krise betroffene Branchen wie die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft sind im Rahmen der geplanten Überbrückungshilfe III, die den Zeitraum November 2020 bis Juni 2021 umfasst, besondere Fördermöglichkeiten angekündigt. „Wir hoffen, dass diese Hilfen die Klubs bis zu einer möglichen Neueröffnung tragen“, teilt das schleswig-holsteinische Kultusministerium mit.

Verlieren die Clubs eine Generation an Schülern und Studenten?

Ob der Neustart nach einer „möglichen Neueröffnung“ auf Anhieb gelingt, ist sich Villa-Betreiber Johann Schwarz nicht sicher. „Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass wir vor Beginn des nächsten Jahres wieder mit dem normalen Betrieb beginnen können. Klar mache ich mir Sorgen, dass wir durch so einen Einschnitt eine Generation an Schülern und Studenten verlieren, die dieses Erlebnis Klub-Besuch gar nicht kennen und stattdessen zu Hause feiern.“

Pragmatischer sieht das Henning Puls, Geschäftsführer des Max Nachttheaters in Kiel: „Wenn es denn die Infektionslage zulässt, glaube ich, dass wir schnell wieder nahe an die Normalität zurückkehren werden. Ich denke nicht, dass Feiern in der Diskothek so schnell aus der Mode kommt.“

Wie kann sicheres Feiern möglich sein?

Teil einer sich bewegenden Masse zu sein, sich von Bässen den Magen massieren lassen, beim Durchdrängeln an die Bar den Schweiß der Mitmenschen aufsaugen: Wann wird das wieder möglich sein? Für Knut Walsleben steht jedenfalls fest: „Der Drang zum Feiern kann nicht ewig unterdrückt werden.“ Angesichts einer zunehmenden Zahl illegaler Partys müsse die Politik sich irgendwann damit befassen, wie sicheres Feiern möglich sein kann. Und somit auch Diskotheken und Klubs eine Perspektive schaffen.