Wer bezahlt die Corona-Tests?

Mehr Tests – das fordern vor allem Mitarbeiter in Gesundheitsberufen. Mehr Tests gehören auch zur Corona-Strategie des Bundesgesundheitsministeriums. So sollen Infektionen mit Sars-Cov-2-Erreger entdeckt werden, bevor sie sich verbreiten können. Auch in Schleswig-Holstein testen deshalb immer mehr Krankenhäuser neue Patienten und Mitarbeiter mit engem Patientenkontakt. Doch für solche Tests fehlt bisher die Finanzierung.

Ein Test kostet 60 Euro

Die gesetzliche Krankenversicherung zahlt bislang nur bei Verdachtsfällen oder Krankheitssymptomen für die Tests. Die Gesundheitsämter übernehmen Kosten nur, wenn die Tests im Zusammenhang mit der Rückverfolgung einer Infektionskette notwendig werden. Also bleiben die Krankenhäuser – ähnlich wie Pflege- und andere Gesundheitseinrichtungen – auf den Kosten für vorsorgliche Tests sitzen. Bei 60 Euro pro Test kommt da einiges zusammen.

„Unsere Forderung ist ganz klar“, sagt Hermann Bölting, Geschäftsführer der Klinik Preetz. „Die Kosten für Laboruntersuchungen und Covid-19-Screenings für Patienten und Personal müssen übernommen werden.“ Alternativ könne auch die Pauschale für Schutzmaterial erhöht werden. „Die beträgt aktuell 50 Euro pro Patient und reicht nicht für alle notwendigen Schutzmaßnahmen.“

Einzelheiten noch unklar

Als gestern das zweite Bevölkerungsschutzgesetz abschließend im Bundestag beraten wurde, war aber nur sicher, dass die Kosten für Patienten-Tests übernommen werden. Auf Anfrage erklärte ein Ministeriumssprecher: Die gesetzliche Krankenversicherung könne verpflichtet werden, Tests auf das Coronavirus oder Antikörpertests grundsätzlich auch für medizinisches Personal etwa in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder Arztpraxen zu übernehmen. „Die Kriterien für die Erstattung werden noch konkretisiert. Einzelheiten dazu kann ich Ihnen aktuell noch nicht übermitteln.“

Der Bevölkerung die Angst nehmen

Dem Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, Patrick Reimund, reicht das nicht. „Das muss dringend geklärt werden. Weitgehende Testungen von Patienten und Beschäftigten spielen eine zentrale Rolle in den Hygienekonzepten der Krankenhäuser. Die Tests sind auch wichtig, um Ängsten der Bevölkerung vor Infektionen in Krankenhäusern zu begegnen.“ Diese Angst ist ein weiteres Problem der Krankenhäuser. Sie ist so groß, dass viele Patienten trotz akuter Beschwerden nicht mehr in die Ambulanzen kommen. „Auffällig ist, dass wir rund 50 Prozent weniger Schlaganfälle und Herzinfarkte beobachten. Da es sich hier um Notfälle handelt, ist davon auszugehen, dass die Menschen aus Unsicherheit nicht in die Klinik gekommen sind“, sagt Christina Kunkis, Pressesprecherin der Imland Klinik in Rendsburg. „Medizinisch können wir nur dringend appellieren, bei gesundheitlichen Problemen sofort die 112 zu wählen und zu uns zu kommen.“ Auch Ärzte im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein beobachten mit Sorge, dass Patienten notwendige Behandlungen absagen. Das gelte auch für Krebsbehandlungen. Der Schaden für die Patienten, der durch diese Begleiterscheinung der Corona-Krise entstehe, sei noch nicht abzusehen.